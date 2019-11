Upin Aaltola Trumpin virkarikostutkinnan uudesta käänteestä: "Draamapommi, joka ei näytä enää isolle osalle äänestäjistä vain noitavainolta"

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi, että Yhdysvaltain EU-suurlähettilään Gordon Sondlandin todistus presidentti Donald Trumpin virkarikostutkinnassa tänään "oli raju ja suora".

– Uskon, että tämä on Washingtonissa draamapommi, joka tulee aiheuttamaan väreilyä. Nyt virkarikostutkinta ei näytä isolle osalle äänestäjiä enää vain noitavainolta vaan asialta, jossa on selkeästi perusteita. Sondland on kuitenkin ollut Trumpin vankka tukija, että on vaikea nähdä hänessä mitään ilkeää demokraattista salaliittoa.

Aaltolan mukaan Sondlandin todistus kertoo ensisijaisesti kahdesta asiasta. Ensimmäinen on se, että Ukrainassa tapahtui jotain, mitä ei olisi pitänyt tapahtua. Toinen on se, että Trumpin lähipiiri rakoilee, sillä Sondlandin todistus tulee Trumpin lähipiirin ytimestä.

– Trump on tviiteissään on korostanut, että Ukrainassa ei ole tapahtunut vaihtokauppoja, mutta nyt ensikäden lähde kertoo, että Ukrainan apu asetettiin ehdolliseksi. Tämä haastaa suoraan Trumpin tavan kommunikoida.

Hän arvioi, että tuore todistus tulee hajauttamaan republikaanien rivejä. Samalla hän arvioi, että Trumpin toiminta voidaan myös pyrkiä esittämään yksittäisenä mokana.

– Mahdollisesti asia voidaan yrittää laittaa (Trumpin henkilökohtaisen asianajajan) Rudy Giulianin piikkiin, hän sanoo.

"Kaikki olivat mukana"

Sondland kertoi tänään Trumpin julkisessa virkarikostutkinnassa uskovansa, että Ukrainan sotilasapu oli sidottu maan käynnistämään tutkintaan demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivästä Joe Bidenistä ja tämän pojasta Hunter Bidenistä.

Sondlandin mukaan Trump ei koskaan puhunut Ukrainan sotilasavusta suoraan hänelle, mutta hän sanoi uskovansa silti tutkinnan olevan yhteyksissä asiaan. Hän totesi päätelleensä asian siitä, että sotilasapu oli ollut jäissä niin pitkään. Sondlandin mukaan hän tiedusteli useita kertoja, miksi Ukrainan sotilasapua lykättiin. Hän sanoo, että ei saanut eikä ole saanut asiaan vieläkään vastausta.

– Koska mitään perusteltua syytä avun lykkäämisessä ei ollut, aloin myöhemmin uskoa, että sotilasapua ei myönnettäisi, ellei Ukraina tiedottaisi julkisesti Burismaan kohdistuvasta tutkinnasta, kuten Rudy Giuliani vaati, Sondland kertoi virkarikostutkinnan julkisessa kuulemisessa.

Burisma on korruptiosta syytetty ukrainalainen kaasuyhtiö, jossa Joe Bidenin poika Hunter on toiminut. Bidenin toiminnasta ei kuitenkaan ole löydetty mitään epäselvyyksiä.

Sondland myös kertoi, että Trump pyrki tekemään "vaihtokauppoja" Ukrainan kanssa koskien Ukrainan presidentin kutsumista Valkoiseen taloon.

– Monet tämän komitean jäsenet ovat toistuvasti kehystäneet nämä vaikeat asiat yhteen yksinkertaiseen kysymykseen: käytiinkö asiassa vaihtokauppaa? Kuten todistin aiemmin, suhteessa (Ukrainan presidentin) puheluun ja vierailuun Valkoisessa talossa, vastaus on kyllä, hän sanoi.

Sondlandin mukaan Yhdysvaltain ulkopoliittinen johto myös tiesi yrityksistä painostaa Ukrainaa, alkaen ulkoministeri Mike Pompeosta. Sondland kertoi myös ilmaisseensa huolensa varapresidentti Mike Pencelle Ukrainan sotilasavun ja tutkinnan sitomisesta toisiinsa.

Hänen mukaansa häntä ja muita Trumpin alaisia painostettiin myös tekemään töitä Giulianin kanssa Ukraina-asiassa.

– Kaikki olivat mukana. Se ei ollut salaisuus. En muista kenenkään koskaan ilmaisseen vastustustaan, hän sanoi.