Perjantaina Helsingissä pidettävässä Euroopan neuvoston ulkoministerikokouksessa avataan ovet Venäjän paluulle neuvoston äänivaltaiseksi jäseneksi. Näin uskoo Ulkopoliittisen instituutin (Upi) EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelman johtaja Arkady Moshes.

Hänen mukaansa Ukrainan ulkoministeri Pavlo Klimkinin päätös jättäytyä kokouksesta pois oli poliittisesti pakollista, sillä maa ei voi suostua Venäjä-suhteiden liennytykseen nykytilanteessa.

– Mitä vaihtoehtoja Ukrainalla on? Tässä on kyse periaatteesta, eli Ukrainan alueen yhtenäisyydestä. Ukraina on valinnut eurooppalaiset periaatteet, mutta Ukrainan liittolaiset (Euroopassa) ovat valitsemassa pragmaattisen tien, Moshes kertoo STT:lle.

Moshesin mukaan Venäjä ei ole taipunut kompromisseihin tai antanut periksi missään niistä asioista, joiden vuoksi se suljettiin neuvoston ulkopuolelle.

– Venäjä ei tee kompromisseja mistään ja saa silti paikkansa takaisin. Ukraina voi vain ilmaista olevansa eri mieltä. En ole nähnyt tekstiä, josta on sovittu, mutta herra Klimkin (Ukrainan ulkoministeri) varmaankin on. Hän tietää mitä on tapahtumassa, kuten tietää Sergei Lavrov (Venäjän ulkoministeri). Siksi hän on tulossa.

Asiantuntijan mukaan Venäjä voi juhlia merkittävää periaatteellista voittoa huomisen kokouksessa Helsingissä.

– Venäläiset taktiikat, joissa kompromisseihin ei suostuta, ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi. Venäjä on voittanut.

Euroopan neuvosto perui Venäjän äänioikeuden neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa sen jälkeen kun maa oli liittänyt itseensä Ukrainalle kuuluvan Krimin.

Vastatoimena Venäjä keskeytti jäsenmaksujensa maksamisen, mikä on ajamassa neuvoston pahoihin talousvaikeuksiin.

Aiemmin päivällä verkkosivusto European Pravda (ukrainaksi Jevropeiska Pravda) kertoi, että ulkoministerikokouksessa on tarkoitus aloittaa varta vasten räätälöity prosessi Venäjän palauttamiseksi mukaan Euroopan neuvoston toimintaan. Venäjän paluun puolesta lobbaavat etenkin Saksa, Ranska ja Hollanti, sivusto kirjoittaa.

"Suhteet pysyvät sellaisina mitä ne ovat"

Moshes pitää huomista ministerikokousta periaatteellisesti merkittävänä, vaikka sen konkreettiset poliittiset seuraukset jäisivätkin vähäisiksi. Hänen mukaansa Euroopan maiden ja Venäjän suhteet pysyvät entisellään.

– Suhteet pysyvät sellaisina mitä ne ovat: ongelmallisina ja konfliktinomaisina. EU-pakotteista pidetään kiinni ja retoriikkaa jatketaan. Talousasioiden suhteen asiat eivät kuitenkaan ole huonosti Venäjän vinkkelistä. Venäjän ja Euroopan välinen kauppa kasvaa pakotteista huolimatta, ja Euroopan infrastruktuurin riippuvuus Venäjästä kasvaa Nord Stream 2:n (kaasuputki) myötä.

Euroopan maiden ja Venäjän väliset suhteet olisivat lientyneet Moshesin mukaan jo paljon aikaisemmin, ellei Malaysia Airlinesin lentokonetta olisi ammuttu alas Itä-Ukrainan yllä vuonna 2014. Lentokoneen ampumisessa kuoli lähes 300 ihmistä, joista suurin osa oli eurooppalaisia.

– Krim ei ole koskaan ollut mikään oikea ongelma, ja Donbass on ollut ongelma vain lentokoneen alas ampumisen takia. Ilman sitä olisimme jo samassa tilanteessa, jossa olimme Venäjän ja Georgian (vuoden 2008) sodan jälkeen. Mutta koska satoja eurooppalaisia henkiä menetettiin, asioissa meni vähän pidempään, Moshes sanoo.

Eurooppaa ja Venäjää on ajanut lähemmäs ulkopolitiikassa myös Iranin kysymys, jossa Venäjän kannat ovat paljon lähempänä EU-maita kuin Yhdysvaltoja, Moshes arvioi.