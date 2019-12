Upin tutkija: Mielenosoitus USA:n Irakin-lähetystöllä ei yllättävä, tilannetta tuskin halutaan eskaloida

Yhdysvaltain Irakin-suurlähetystössä Bagdadissa meneillään oleva mielenosoitus ei ole mitenkään yllättävä, sanoo Ulkopoliittisen instituutin nuorempi tutkija Mariette Hägglund.

Mielenosoittaminen ei ole mikään uusi ilmiö Irakissa, konflikteihin ja poliittisen väkivaltaan erikoistunut tutkija sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa on syytä kuitenkin miettiä, ketä suurlähetystöllä on osoittamassa mieltään.

– Voi olla, että siellä on ihan tavallisia siviilejä, jotka ovat kyllästyneet ulkovaltojen sekaantumiseen. Mutta voi myös olla, että siellä on Iranin tukemia ryhmiä.

Hägglund arvioi, että loppujen lopuksi mielenosoituksen taustalla on Iranin ja Yhdysvaltojen vastakkainasettelu. Hän uskoo, että mielenosoituksen taustalla olevat Yhdysvaltain ilmaiskut olivat näpäytys Iranin tukemia joukkoja kohtaan.

Yhdysvaltain ilmaiskuissa kuoli ainakin 25 Iranin tukeman shiiaryhmän Kataeb Hizbollahin taistelijaa sunnuntaina.

"En uskoisi että on intressejä eskaloida tätä"

Tilanne Irakissa on Hägglundin mukaan hyvin monimutkainen: Irak pyrkii tasapainoilemaan sekä Yhdysvaltain että Iranin välillä. Lisäksi maan sisällä on lukuisia eri toimijoita ja sen myötä paljon valtapolitiikkaa.

Iranin vaikutusvalta Irakissa on kasvanut Hägglundin mukaan aina vuodesta 2011 lähtien, jolloin Yhdysvallat vetäytyi Irakista.

– Yhdysvaltain vetäytyminen antoi enemmän tilaa Iranille toimia sekä virallisemmin että avoimemmin.

Äärijärjestö Isisin vastainen sota lisäsi vaikutusvaltaa entisestään. Irakin viralliset turvallisuusjoukot epäonnistuivat Isisin kukistamisessa vuonna 2014, mikä johti siihen, että shiiajoukkoja mobilisoitiin osaksi Isisin vastaista sotaa.

– Sitä myötä niistä (shiiajoukoista) tuli asteittain osa Irakin virallisia turvallisuusjoukkoja.

Meneillään olevan mielenosoituksen mahdollisia seurauksia on Hägglundin vaikea tässä kohtaa arvioida. Hän kuitenkin ennakoi, että protestia seuraa lähinnä poliittisia lausuntoja.

– En uskoisi, että on intressejä eskaloida tätä.

Ulkoministeriö kehottaa välttämään Irakiin menoa

Suomen ulkoministeriö kehottaa välttämään Irakia. Maanantaina päivätyssä matkustustiedotteessa ministeriö toteaa, että maan huonon turvallisuustilanteen vuoksi kaikkea matkustamista maassa tulisi välttää.

Ministeriö huomauttaa, että terrori-iskujen riski on merkittävä suuressa osassa maata ja että maassa olevilla länsimaalaisilla on suuri riski joutua siepatuksi. Ulkoministeriö suosittaa käyttämään turvallisuusyritysten palveluita, mikäli maahan matkustaminen on välttämätöntä.

Mielenosoituksista osa on ollut väkivaltaisia.