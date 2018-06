Useat republikaanisenaattorit vaativat, että siirtolaislasten erottaminen vanhemmistaan lopetetaan

Yhdysvalloissa 12 republikaanisenaattoria on lähettänyt oikeusministeri Jeff Sessionsille kirjeen, jossa vaaditaan, että luvatta rajan ylittäneiden lasten erottaminen vanhemmistaan lopetetaan. Senaattorit sanovat kirjeessä, että he tukevat hallinnon pyrkimyksiä vahvistaa maahanmuuttolakeja, mutta että he eivät voi tukea käytäntöä, jonka myötä alaikäisiä erotetaan vanhemmistaan.

Kirjeen lähettäneiden senaattoreiden joukossa on muun muassa Orrin Hatch, John McCain ja Susan Collins.

Asiasta uutisoi CNN.