Useiden ilmoitusten mukaan Youtuben pääkonttorissa on ammuttu

Yhdysvaltain Kaliforniassa poliisi on hälytetty paikalla Youtuben pääkonttorille. Useiden ilmoitusten mukaan pääkonttorissa on ammuttu laukauksia, uutisoi CNN.

San Brunon poliisi on vahvistanut saaneensa hälytyksen ampujasta.

Paikalla on ambulansseja ja poliisi on pyytänyt ihmisiä pysymään poissa alueelta, BBC kertoo. Uutistoimisto AFP:n mukaan silminnäkijät ovat kertoneet, että paikalla on myös helikoptereita ja poliisin SWAT-erikoisjoukot.