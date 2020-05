Useita huippuasiantuntijoita jättäytynyt karanteeniin Valkoisen talon koronatartunnan takia – mukana myös Fauci

Yhdysvalloissa useita pandemian vastaisen ydinryhmän asiantuntijoita on jättäytynyt karanteeniin Valkoisessa talossa todetun koronavirustartunnan takia.

Tautikeskus CDC:n johtajan Robert Redfieldin kerrotaan jättäytyvän kahdeksi viikoksi vapaaehtoiseen karanteeniin, kertoo muun muassa Washington Post. Lisäksi karanteeniin on menossa Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston päällikkö Stephen Hahn. Molempien kerrotaan olleen kontaktissa tartunnan saaneen ihmisen kanssa.

Myös mediassa viruskriisin aikana paljon siteerattu Kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci kertoi uutiskanava CNN:n mukaan siirtyvänsä sovellettuun karanteeniin ja jatkavansa työntekoa pääosin kotoaan. 79-vuotias Fauci sanoi, ettei ole ollut tartunnan saaneen ihmisen läheisyydessä ja kuvaili tartuntariskiään pieneksi. Hänet on määrä testata viruksen varalta päivittäin.

Esimerkiksi CDC:n tiedotteessa ei nimetty tartunnan saanutta ihmistä, mutta huoli koronaviruksen leviämisestä Valkoiseen taloon lisääntyi perjantaina, kun varapresidentti Mike Pencen tiedottajalla todettiin tartunta. Lisäksi torstaina presidentti Donald Trumpin esikunnasta kerrottiin, että presidentin lähellä työskentelevällä palvelijalla oli niin ikään todettu koronavirustartunta.

Siivousta, mutta ei kasvosuojia

Valkoisessa talossa todetut tartunnat ovat entisestään kiihdyttäneet keskustelua siitä, miten Trumpin hallinto suhtautuu viruskriisiin.

Washington Postin mukaan esimerkiksi useiden Valkoisen talon työntekijöiden esimiehet kehottivat alaisiaan tulemaan työpaikalle mahdollisesta tartuntariskistä huolimatta. Lehden mukaan Valkoinen talo ei lauantaina kommentoinut sitä, onko muille kuin tartunnan saaneille henkilöstön jäsenille suositeltu eristäytymistä ja karanteenia.

Mediat kertoivat henkilöstölle lähetetystä muistiosta, jonka mukaan osassa Valkoista taloa aiotaan tehostaa siivousta. Myös etätöitä suositeltiin.

Aiemmin viikolla jaetussa toisessa muistiossa kerrottiin, että henkilöstöltä aletaan rakennukseen tullessa kysellä mahdollisista oireista. Jo aiemmin Valkoiseen taloon saapuvilta on mitattu lämpö.

CNN:n mukaan kummassakaan muistiossa ei mainittu mitään kasvosuojien käytöstä.

Obama: Globaalista kriisistä selviäminen vaatii vahvaa hallintoa

Maan entinen presidentti Barack Obama suomi perjantaina kovin sanoin seuraajansa presidentti Trumpin toimintaan koronaviruspandemian hoidossa.

Yhdysvaltalaismedian mukaan Obama luonnehti Trumpin toimia kaoottiseksi katastrofiksi. Obaman kerrotaan kommentoineen asiaa perjantaina yksityisessä konferenssipuhelussa, jossa hän puhui kampanjoidensa ja hallintonsa entisille työntekijöille. Puhelun sisällöstä kertoi ensin Yahoo News.

Uutiskanava CNN kertoo, että kolme puheluun osallistunutta ihmistä on vahvistanut sille Obaman sanat.

Obaman mukaan Yhdysvaltojen nykyisen hallinnon toimet osoittavat selkeästi, miksi globaaleista kriiseistä selviämiseen tarvitaan vahvaa hallinnollista ohjausta. Hänen mukaansa Trumpin hallinnon ongelmat juontuvat me vastaan muut -ajattelusta.

Puhelussa Obama teki samalla vaalityötä entiselle varapresidentilleen Joe Bidenille, joka on demokraattien nimitystä vaille varma ehdokas marraskuun presidentinvaaleissa.

Republikaanipresidentti Trumpin esikunnasta Obaman sanomisia kommentoi lauantaina tiedottaja Kayleigh McEnany.

– Presidentti Trumpin koronavirustoimet ovat olleet ennennäkemättömiä ja pelastaneen amerikkalaisten henkiä, hän sanoi.

Jo noin 80 000 ihmistä kuollut

Viruskriisi on runnellut Yhdysvaltoja pahoin. Maassa on todettu eniten tartuntoja ja kuolemia maailmassa. Jo noin 80 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin ja tartuntoja on todettu yli 1,3 miljoonaa.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan kuolleita olisi jo yli 80 000, kun taas Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan luku on hieman alle 79 000.

Yliopiston mukaan maassa kuoli edellisen vuorokauden aikana viruksen seurauksena 1 568 ihmistä. Luku kuvaa tilannetta perjantai-illasta lauantai-iltaan paikallista aikaa.

Edeltävänä päivänä luku oli lähes samalla tasolla, kun taas aiemmin tällä viikolla kirjattiin useampi yli kahdentuhannen koronaviruskuoleman päivä.

Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on kuollut viruksen seurauksena 242 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava suhdeluku oli sunnuntaiaamuna 48.

Lähteenä myös AFP.