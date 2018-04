Useita kuoli vankilamellakassa USA:n Etelä-Carolinassa

Seitsemän ihmistä kuoli ja vajaat 20 loukkaantui eilen alkaneessa vankilamellakassa Etelä-Carolinassa Yhdysvalloissa.

Mellakka sai alkunsa Leen vankilassa Bishopvillessa eilen illalla, ja tilanne saatiin hallintaan aamuyöstä paikallista aikaa. Viranomaisten mukaan kaikki kuolleet ja loukkaantuneet olivat vankeja.

Vuonna 1993 rakennettu Leen vankila on äärimmäisen tiukasti vartioitu laitos, johon mahtuu noin 1 800 vankia. Monet vangeista on tuomittu väkivaltarikoksista, ja useilla heistä on käytösongelmia.

Kyseessä oli yksi Yhdysvaltojen lähihistorian tuhoisimmista vankilamellakoista. Vakavimmassa mellakassa New Mexicon osavaltionvankilassa vuonna 1980 kuoli kahden päivän aikana 33 vankia ja 200 loukkaantui.