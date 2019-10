Useita ongelmia edelleen ratkaisematta brexit-neuvotteluissa

Britannian ja EU:n välisissä brexit-neuvotteluissa on useita ratkaisemattomia ongelmia. EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier on kertonut komissiolle, että sopimuksen tiellä on edelleen merkittäviä pulmia. Barnierin kommenteista kertoi maahanmuutosta ja kansalaisuusasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos.

Myös Irlannin pääministeri Leo Varadkar varoitti tänään, että vaikka tie mahdolliseen brexit-sopimukseen on olemassa, useita asioita on edelleen ratkaisematta. Varadkar sanoi olevansa vakuuttunut siitä, että kaikki osapuolet pyrkivät tosissaan saamaan aikaiseksi sopimuksen kuun loppuun mennessä.

EU-johtajat ovat torstaina ja perjantaina koolla huippukokouksessa Brysselissä, jossa on määrä päättää seuraavista askelista. CNN:n mukaan Varadkar myös vihjasi, että toinen huippukokous saattaa olla tarpeen ennen kuun loppua.

Britannian ja EU:n edustajien on kerrottu jatkavan tänään kiihkeitä neuvotteluja brexit-sopimuksesta. Julkisuuteen tihkuneiden tietojen perusteella eilen yöhön asti venyneissä neuvotteluissa päästiin lähemmäs ratkaisua, mutta läpimurtoa ei saatu aikaiseksi.

Britannia jättää tällä tietoa EU:n lokakuun viimeinen päivä, ellei maa pyydä lisäaikaa.

Sopu lauantaihin mennessä tai lisäaikaa

Pääministeri Antti Rinne (sd.) arvioi eilen, että Britannia yrittää tosissaan löytää ratkaisua.

– Nyt minulla on ensimmäisen kerran tämän prosessin aikana tunne, että Britannia todella yrittää tässä, Rinne sanoi toimittajille.

Rinne kertoi kysyneensä Britannian pääministeriltä Boris Johnsonilta lauantaina, onko tämä tosissaan hakemassa sopua. Rinteen mukaan Johnson oli vakuuttanut, että näin on ja Britannia on Rinteen mukaan sen myös osoittanut.

Rinne ei eilen suoraan vastannut siihen, onko sopu mahdollista saada tällä viikolla. EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier sen sijaan on arvioinut, että erosopimuksesta on yhä mahdollista päästä sopuun tällä viikolla.

– Vaikka sopimusta on vaikeampaa ja vaikeampaa saavuttaa, se on silti mahdollinen tällä viikolla, Barnier sanoi eilen.

Takarajat ovat seuranneet vuonna 2017 alkaneissa brexit-neuvotteluissa toistaan. Britannian hallituksen on parlamentin säätämän lain mukaan pyydettävä lisäaikaa neuvotteluille, jos erosopimuksesta ei ole päästy sopuun lauantaihin 19. lokakuuta eli kuluvan viikon lauantaihin mennessä. Lisäaikaa pyydettäisiin kolme kuukautta.