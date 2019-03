Utrechtissa asuva suomalainen STT:lle: Ampujaa ei osaa edes pelätä, koska isku tuli niin yllätyksenä

Hollannin Utrechtissa kaksi helikopteria partioi kaupungin yläpuolella ja ihmisiä varoitettiin pysymään sisällä, kun opiskelijakaupungissa etsittiin maanantaina epäiltyä terrori-iskun tekijää.

Turkkilaistaustainen epäilty oli vielä illalla vapaana, ja kanaalikaupungin keskusta oli huomattavan hiljainen.

Suomalainen yrittäjä Valtteri Kokko jäi kotiin kuultuaan ampumisesta. Hän asuu noin kuuden kilometrin päässä tapahtumapaikalta.

– Tarkoitus oli mennä Amsterdamiin pariin palaveriin, mutta nyt suunnitelmia muutettiin. Junat eivät kulje, eikä keskustaan ole asiaa, Kokko kertoi iltapäivällä STT:lle kotinsa edessä.

Iskun tapahtuminen muutaman sadan tuhannen asukkaan kaupungissa tuli Kokon mukaan niin yllätyksensä, ettei tilannetta osaa edes pelätä. Hän kuvaa Utrechtia kuin Amsterdamiksi, mutta ilman turisteja. Kaupunki on tuttu monille suomalaisille opiskelijoille, sillä siellä sijaitsee yksi maan tunnetuimmista yliopistoista.

– Tuli kyllä ikkunasta vähän katseltua ulos ja kuunneltua, kuuluuko jotain erikoista. Tämä tuli niin puskista, ettei sitä oikein osaa reagoida, Kokko kertoo.

Koulu

jen ovet suljettiin

Alkuillasta poliisi perui kehotuksen pysyä sisällä, mutta tuoreeltaan ei tiedetty, oliko ampuja saatu kiinni.

Ampumisen syystä ei heti ollut tietoa, mutta ajoitus herätti paljon kysymyksiä. Vain muutama päivä aiemmin Uudessa-Seelannissa tapahtui poikkeuksellisen verinen muslimeihin kohdistunut isku. Hollannissa valmistaudutaan puolestaan alueellisiin vaaleihin.

Kokko kuvaa vaalinalustunnelmaa yhtä kaoottiseksi kuin muuallakin Euroopassa.

– Ääriliikkeet nostelevat päätään sieltä täältä. Samaan aikaan ihmiset ovat kyllästyneitä kapeakatseisuuteen. Meilläkin tässä talossa asuu varmaan 5–6 eri kansalaisuutta.

– Valkoihoisena sitä on usein vähemmistönä varsinkin täällä kaupungin laitamilla, jossa asun. Tämä on sulatusuuni, mutta positiivisella tavalla.

Koulut ja työpaikat sulkivat päivällä ovensa, ja opiskelijoiden ja työntekijöiden toivottiin pysyvän sisällä. Kaupungin keskustassa liikkuneet saivat kännyköihinsä varoituksen välttää kanava-aluetta.

Keskustassa töissä ollut Richard Von Dorenstein kertoo lähteneensä kesken päivän hakeakseen tyttärensä koulusta.

– Tämä on järkyttävää. Kaikkialla on hiljaista ja paikat on suljettu.

Perhe aikoi pysyä loppupäivän sisällä.

– Olemme nähneet televisiosta iskujen tapahtuvan Lontoossa, Pariisissa, mutta nyt se tapahtui näin lähellä. Se tuntuu oudolta.

Irina Oduro käveli kotiin sylissään maitoa ja patonkia, tärkeimpiä ruokatarpeita, jotka oli pitänyt käydä hakemassa.

– Tuntuu televisiosarjojen Hollywoodilta, kun poliisi ajaa ympäriinsä.

– Mietimme, voimmeko mennä kauppaan. Silti tuntuu, että tapahtumat ovat jollain tavalla etäällä.

– Jokainen vähän hyperventiloi, koska tämä on hermoja koettelevaa.