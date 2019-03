Uuden-Seelannin moskeijaiskuista epäilty mainitsee manifestissaan myös Oulun hyväksikäyttötapaukset – astui tänään oikeuden eteen

Uuden-Seelannin Christchurchin moskeijoihin tehdyistä terrori-iskuista epäilty 28-vuotias Brenton Tarrant astui lauantaina oikeuden eteen käsiraudoissa ja vanginasussa syytettynä murhasta. Tätä ennen Tarrantilla ei ollut rikoshistoriaa, eikä hän ollut terrorismin kohdehenkilöiden listalla.

Tarrant varttui Australiassa New South Walesin osavaltiossa sijaitsevassa Graftonin kaupungissa. Ennen iskua julkaisemassaan pitkässä manifestissa hän kuvaa itseään tavalliseksi valkoiseksi mieheksi, vaatimattomissa oloissa kasvaneeksi työläisluokkaan kuuluvaksi australialaiseksi.

Kymmenen vuotta sitten Tarrant aloitti työskentelyn kotikaupunkinsa kuntosalilla. Työsuhde jatkui muutaman vuoden, kunnes Tarrant lähti matkustamaan Eurooppaan ja Aasiaan.

Australian yleisradioyhtiö ABC:lle puhunut kuntosalin omistaja Tracey Gray kuvailee Tarrantia ahkeraksi työntekijäksi, jota hänen matkansa selvästi muutti.

– Jonkin on täytynyt muuttua, kun hän matkusti ulkomaille. Jossakin vaiheessa hänen kokemuksensa tai jokin ryhmä sai hänestä otteen, Gray arvelee.

Vihaa tihkuvan manifestinsa mukaan esimerkiksi siirtolaisten "invaasion" kokeminen läntisessä Euroopassa vaikutti hänen käsityksiinsä. Manifestinsa mukaan Tarrant inspiroitui Anders Behring Breivikin vuonna 2011 tekemästä Norjan joukkosurmasta. Manifestissa mainitaan ohimennen myös Oulun hyväksikäyttötapaukset.

Viimeisin Tarrantin matka suuntautui Bulgariaan ja Unkariin viime vuoden lopulla. New Zealand Herald -sanomalehden mukaan bulgarialaisviranomaiset tutkivat nyt, mitä Tarrant teki matkallaan.

Järkytys kivääriyhdistyksessä

Tarrantin kuvataan oleilleen Uudessa-Seelannissa satunnaisesti. Maassa ollessaan hän asui Dunedinin kaupungissa, runsaan 350 kilometrin päässä Christchurchista etelään. Tarrantin tunteneet ovat mediassa kuvanneet häntä hiljaiseksi, mutta matkoistaan mielellään kertovaksi ihmiseksi.

Dunedinissa asuessaan Tarrant osallistui paikallisen kivääriyhdistyksen toimintaan ja harjoitteli ammuntaa AR-15 -kiväärillä. Saman tyypin kiväärejä käytettiin todennäköisesti myös moskeijaiskuissa perjantaina.

Myös kivääriyhdistyksessä Tarrantia pidettiin tavallisena ihmisenä, joka ei koskaan tuonut esiin ajatteluaan.

– Olemme sokissa ja pettyneitä, että seurassamme on ollut ihminen, joka on tehnyt näin kamalia tekoja, kivääriyhdistyksen varapresidentti Scott Williams kertoo New Zealand Heraldille.

Tarrantin kerrotaan aiemmin suunnitelleen iskua Dunedinissa sijainneeseen moskeijaan.