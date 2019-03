Uuden-Seelannin moskeijaiskusta kuvatun videon levittäminen toi syytteet 44-vuotiaalle miehelle

Uudessa-Seelannissa poliisi on pidättänyt miehen Christchurchin moskeijaiskujen videon levittämisestä. Tiistaina pidätettyä 44-vuotiasta miestä syytetään häiritsevän materiaalin levittämisestä.

Syyte viittaa live-videoon, jonka moskeijaiskun pääepäilty Brenton Tarrant kuvasi iskuistaan Al-noorin ja Linwoodin moskeijoihin. Iskuissa sai surmansa 50 ihmistä ja loukkaantui useita.

Asiaa käsitellään oikeudessa huhtikuun puolivälissä, ja mies pysyy toistaiseksi vangittuna. Hänet voidaan tuomita jopa 14 vuoden vankeuteen, jos hänet todetaan syylliseksi.

Vastaavat syytteet on aiemmin luettu myös 18-vuotiaalle miehelle.

Yhteiset pelisäännöt

Moskeijaiskujen esittäminen suorassa verkkolähetyksessä on asettanut myös teknologiayhtiöt kriittiseen tarkasteluun. Video lähetettiin ensiksi Facebookissa ja myöhemmin sitä jaettiin muun muassa Youtubessa ja Twitterissä .

Facebookin mukaan se on poistanut puolitoista miljoonaa moskeijaiskua esittävää videota palvelustaan. Yhtiön mukaan videota ehdittiin Facebookin kautta katsoa alle 200 kertaa.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern sanoi tänään, ettei vastaavankaltaisia tapauksia voida jatkossa puida aina tapauskohtaisesti jälkeenpäin. Sen sijaan pitää löytää yhteiset pelisäännöt sosiaalisen median ikäviin lieveilmiöihin.

– Kyse ei ole ainoastaan Uudesta-Seelannista. Sosiaalisen median alustoja käytetään väkivaltaan yllyttävän materiaalin levittämiseen. Meidän pitää olla yhdessä rintamassa, Ardern sanoi.

Kahdeksan haavoittuneen tila on kriittinen

Iskun takia 29 ihmistä on edelleen sairaalahoidossa Christchurchissa, kertoo muun muassa Guardian. Kahdeksan haavoittuneen tila on kriittinen, ja he ovat tehohoidossa.

Yksi kriittisessä tilassa olevista on 4-vuotias tyttö, joka on viety Aucklandiin sairaalaan.

Tänään on järjestetty kuolonuhrien ensimmäisiä hautajaisia. Kuolleista vasta 21 on virallisesti tunnistettu. Viranomaiset ovat sanoneet tekevänsä kaikkensa ruumiinavausten nopeuttamiseksi ja ruumiiden tunnistamiseksi. Kuolemansyyntutkinnat ovat aiheuttaneet turhautumista Christchurchin muslimiyhteisössä. Ruumiiden palauttaminen omaisille on kestänyt, ja islamin perinteiden mukaan kuollut muslimi tulisi haudata vuorokauden kuluessa kuolemasta.