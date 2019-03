Uuden-Seelannin terrori-iskujen silminnäkijät kertovat julmasta tappamisesta mutta myös urheudesta: ampuja pakeni, kun häneltä riistettiin ase moskeijassa

Uuden-Seelannin Christchurchin terrori-iskujen silminnäkijäkertomukset kertovat hyökkääjän väsymättömästä tulittamisesta ja moskeijat vallanneesta paniikista. Hyökkäykset Al-noorin ja Linwoodin moskeijoihin tehtiin perjantairukousten aikaan, jolloin moskeijoissa oli paljon ihmisiä.

Palestiinalaismies, joka oli moskeijassa ampumisten aikana, kertoi nähneensä, miten yhtä ihmistä ammuttiin päähän.

– Kuulin ensin kolme nopeaa laukausta, sitten noin kymmenen sekunnin jälkeen tulitus alkoi jälleen. Sen täytyi olla automaattiase: kukaan ei pysty vetämään liipaisimesta niin nopeasti. Sen jälkeen ihmiset alkoivat juosta. Osa oli täysin veren peitossa, mies kertasi.

Samankaltaisen kokemuksen kertoo 14-vuotias Idris Khairuddin, joka osallistui ensi kertaa perjantairukoukseen moskeijassa.

– Ajattelin ensin, että kyseessä oli esimerkiksi rakennustyömaalta kuulunut melu, mutta sitten ihmiset alkoivat huutaa ja säntäillä, Khairuddin kertoi sanomalehti New Zealand Heraldille.

Myöhemmin Khairuddin kuuli, että hänen enoaan on ammuttu.

Eräs rukoilemassa ollut mies kertoi kuulleensa ammuntaa ja paenneensa moskeijasta vain törmätäkseen vaimonsa ruumiiseen portailla.

Ainakin 49 ihmistä sai perjantaina surmansa joukkoampumisessa kahdessa moskeijassa Christchurchissa. Lisäksi lähes 40 ihmistä on edelleen sairaalassa, heistä yli kymmenen tehohoidossa.

Terrori-iskussa kuolleista on alettu julkaista lisätietoa. Uuden-Seelannin paikallismedioiden mukaan kuolleiden joukossa on ainakin viisi alaikäistä lasta, joista nuorimmat olivat 3- ja 4-vuotiaat.

Ampujalta riistettiin ase

Linwoodin moskeijan silminnäkijätarinan mukaan ampuja astui sisään pieneen moskeijaan pääovesta ja alkoi tulittaa lähinnä häntä olevia ihmisiä. Tuolloin moskeijaa hoitava nuori mies taklasi ampujaa sivustasta ja sai napattua häneltä aseen.

– Hän näki tilaisuutensa tulleen, kävi ampujan kimppuun ja nappasi häneltä aseen, moskeijassa sisällä ollut Syed Mazharuddin kertoi New Zealand Heraldille.

– Sankarimme jahtasi autolleen pakenevaa ampujaa, mutta ei kuitenkaan löytänyt aseen liipasinta, Mazharuddin lisäsi.

Silminnäkijäkertomusten mukaan ampujalta yritettiin viedä ase myös Al-noorin moskeijassa. Hyökkääjä ehti ampua miestä, joka yritti tehdä tämän aseettomaksi.

Vihamanifesti lähetettiin pääministerille ennen iskua

Terrori-iskuista epäillyn Brenton Tarrantin manifesti lähetettiin pääministeri Jacinda Ardernin toimistoon ennen iskua, New Zealand Herald kertoo. Manifesti lähetettiin yhteensä noin 70 vastaanottajalle kymmenen minuuttia ennen kuin iskut alkoivat, pääministerin toimistosta vahvistetaan.

Pitkässä, vihaa tihkuvassa manifestissaan Tarrant kertoo muslimiväestöön kohdistuvasta iskusta ja sen taustoista. Manifestinsa mukaan Tarrant muun muassa inspiroitui Anders Behring Breivikin vuonna 2011 tekemästä Norjan joukkosurmasta. Manifestissa mainitaan ohimennen myös Oulun hyväksikäyttötapaukset.

Pääministeri kiitti poliiseja

Pääministeri Ardern on ylistänyt poliisien toimintaa ja rohkeutta Christchurchin terroriteosta epäillyn Tarrantin kiinniotossa. Christchurchin läheisestä Lincolnin kaupungista saapunut poliisipartio otti epäillyn kiinni 36 minuuttia sen jälkeen, kun poliisi sai hälytyksen iskuista.

Pääministerin mukaan iskuista epäilty 28-vuotias australialainen Tarrant oli edelleen liikkeessä ja hänen tarkoituksenaan oli jatkaa iskujen tekemistä.

– Hyökkääjän autossa oli kaksi muuta asetta ja on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan oli jatkaa iskuja, Ardern kertoi medialle Christchurchissa.

Kiinniottotilanteesta on levinnyt video, joka on tallentunut ohiajavan auton tuulilasikameraan. Videolla näkyy, kuinka poliisiauto on kiilannut vaalean katumaastoauton reunakiveystä vasten, ja käsiasein varustautuneet poliisit vetävät tummapukuisen hahmon autosta ulos.

– He asettivat Uuden-Seelannin kaiken muun edelle, pääministeri Ardern totesi.

"Ei välitöntä uhkaa"

Poliisi uskoo, että epäilty Tarrant oli yksin vastuussa iskujen toteuttamisesta.

– Meillä on useita tutkintalinjoja, emmekä etsi ketään, kuka muodostaisi välittömän turvallisuusuhan, Canterburyn piirikunnan poliisipäällikkö John Price sanoi New Zealand Herald -sanomalehden mukaan.

– Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei uhkaa voisi olla olemassa, Price jatkoi varovaisempana.

Tarrantin lisäksi myös kaksi muuta ihmistä on pidätettynä. Poliisin mukaan heidän toimintaansa tutkitaan edelleen. Sosiaalisen median kirjoittelun osalta poliisi pitää silmällä useampaa henkilöä.

Tarrant tuotiin Christchurchin kaupungissa oikeuden eteen valkoisessa vanginasussa ja käsiraudoissa lauantaiaamuna paikallista aikaa. Murhasta syytteet saanut australialaissyntyinen mies teki oikeussalissa valkoista ylivaltaa kuvaavan käsiliikkeen, ja kääntyi aika ajoin katsomaan oikeussaliin kokoontunutta mediaa.

Yleisöä ei päästetty saliin turvallisuussyistä.

Mies ei vaatinut pääsyä vapaaksi takuita vastaan ja pysyy pidätettynä. Asiaa käsitellään seuraavan kerran oikeudessa 5. huhtikuuta. Uuden-Seelannin poliisi kertoi Twitterissä, että miestä vastaan ollaan nostamassa lisää syytteitä.

Lähteenä myös AFP.