Uuden-Seelannin terrori-iskun takia 29 ihmistä on edelleen sairaalassa, ensimmäisiä kuolonuhreja on alettu haudata

Uuden-Seelannin terrori-iskun takia 29 ihmistä on edelleen sairaalahoidossa Christchurchissa, kertoo muun muassa Guardian. Kahdeksan haavoittuneen tila on kriittinen, ja he ovat tehohoidossa.

Yksi kriittisessä tilassa olevista on 4-vuotias tyttö, joka on viety Aucklandiin sairaalaan.

Tänään on järjestetty lisäksi kuolonuhrien ensimmäisiä hautajaisia.

Viime viikolla 50 ihmistä kuoli, kun australialainen mies hyökkäsi perjantaina kahteen moskeijaan Uuden-Seelannin Christchurchissa.

Kuolonuhreista 21 on virallisesti tunnistettu.