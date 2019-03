Uuden-Seelannin verilöylyssä on kuollut 49 ihmistä – uhreja kahdessa moskeijassa

Uuden-Seelannin moskeija-ampumisten kuolonuhrien määrä on noussut 49:ään, kertoo poliisi. Kuolonuhreja on kahdessa moskeijassa.

Toistaiseksi ei ole selvää, kuinka monta ampujia oli, mutta kolme miestä ja yksi nainen on pidätetty tapaukseen liittyen. Yhtä miestä vastaan on nostettu syytteet, ja hänet tuodaan oikeuteen huomenna. Mies on alle 30-vuotias ja häntä epäillään murhasta.

Australian pääministerin mukaan yksi ampujista oli äärioikeistolainen Australian kansalainen.

Poliisin mukaan se ei enää aktiivisesti etsi lisää epäiltyjä. Hälytystila maassa on nostettu korkeimmaksi mahdolliseksi.

Uuden-Seelannin armeija kertoo räjäyttäneensä varotoimena kaksi epäilyttävää laukkua lähellä Aucklandin rautatieasemaa. Poliisin mukaan laukuissa oli rakennustelineiden kokoamiseen tarvittavia välineitä.

Veritekoja kuvattiin verkkoon

Poliisin mukaan uhreja on Al Noorin ja Linwoodin moskeijoissa Christchurchin kaupungin alueella. Vahvistamattomien tietojen mukaan yksi ampujista kuvasi veritekojaan Facebook Live -palveluun. Verkossa kiertää myös manifesti, jonka perusteella iskujen voidaan katsoa olleen suunnattu juuri muslimeja vastaan.

Verkkoon oli myös pantu kuvia puoliautomaattiaseista, joihin oli kirjoitettu muslimien tappamiseen osallistuneiden historiallisten henkilöiden nimiä.

Palestiinalaismies, joka oli moskeijassa ampumisten aikana, kertoi nähneensä, miten yhtä ihmistä ammuttiin päähän.

– Kuulin ensin kolme nopeaa laukausta, sitten noin kymmenen sekunnin jälkeen tulitus alkoi jälleen. Sen täytyi olla automaattiase: kukaan ei pysty vetämään liipaisimesta niin nopeasti. Sen jälkeen ihmiset alkoivat juosta. Osa oli täysin veren peitossa, mies kertasi.

Toinen rukoilemassa ollut mies kertoi kuulleensa ammuntaa ja paenneensa moskeijasta vain törmätäkseen vaimonsa ruumiiseen portailla.

Silminnäkijöiden mukaan uhrien joukossa on myös lapsia.

Suomi tuomitsee "pelkurimaisen terroriteon"

Suomi tuomitsee Uuden-Seelannin moskeija-ampumiset. Ulkoministeriö kertoo Twitterissä, että Suomi tuomitsee voimakkaasti pelkurimaisen terroriteon.

Samalla Suomi lähettää syvimmät surunvalittelut uhrien perheille ja ystäville sekä kaikille niille, joita tragedia on koskettanut.

Viime vuosien verisimpiä iskuja

Uuden-Seelannin terrori-isku kuuluu viime vuosien verisimpiin vähintään 40 kuolleella. Edellinen Uuden-Seelannin uhriluvun ylittävä hyökkäys tapahtui lokakuussa 2017, kun raskaasti aseistautunut mies surmasi Las Vegasissa Yhdysvalloissa 58 ihmistä ampumalla heitä hotellin ikkunasta. Mies toimi yksin.

Palmusunnuntaina huhtikuussa 2017 tehtiin pommi-isku kahteen kirkkoon Egyptissä. Kuolleita oli 45. Isis kertoi tehneensä iskut.

Heinäkuussa 2016 mies ajoi kuorma-autolla väkijoukkoon Nizzassa Ranskassa surmaten 86 ihmistä. Isis kertoi olevansa iskun takana.

Kuukautta aiemmin mies ampui homoseksuaalien suosimassa yökerhossa Orlandossa Yhdysvalloissa 49 ihmistä.

Huhtikuussa 2016 tapahtui viime vuosien verisin isku, kun 149 ihmistä kuoli iskussa yliopistoon Keniassa. Somalialainen terroristijärjestö Al-Shabaab ilmoitti tehneensä iskun.

Pariisissa marraskuussa 2015 kuoli 130 ihmistä konserttitaloon ja useisiin kahviloihin ja ravintolohin tehdyssä iskussa. Isis oli iskun takana.

- - - - -

korjattu aiempaa uutista klo 10.50. Viime vuosien verisin terrori-isku tapahtui Keniassa, ei Pariisissa.