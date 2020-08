Uudessa-Seelannissa koronatartunnat levisivät Aucklandin keskittymästä kaupungin ulkopuolelle

Uudessa-Seelannissa koronavirustartunnat ovat lähteneet leviämään maan suurimmasta kaupungista Aucklandista.

Maan terveysministerin Chris Hipkinsin mukaan kaksi kaupungin ulkopuolella todettua tartuntaa liittyvät Aucklandissa havaittuun tartuntaryppääseen. Sairastuneet ovat Pohjoissaarella sijaitsevasta Tokoroasta, joka on noin 210 kilometrin päässä Aucklandista.

Tokoroassa on asetettu karanteeniin sairastuneiden kanssa tekemisissä olleet noin 30 ihmistä ja heidät on myös testattu.

Hipkins myös pyrki katkaisemaan siivet huhuilta, joiden mukaan viranomaiset olisivat epäonnistuneet Aucklandin rajoitusten kanssa ja siksi koronavirus olisi päässyt leviämään Aucklandista muualle maahan.

– Kaikki tartuntatapaukset on jäljitetty ja ne liittyvät Aucklandin alkuperäiseen tartuntaryppääseen. Se on hyvä uutinen, Hipkins sanoi.

Ministerin mukaan kaikki Tokoroan tartunnat oli löydetty nopeasti. Hänen mukaansa Uudessa-Seelannissa ei ole löydetty muita uusia tartuntoja, jotka eivät liittyisi alkuperäiseen tartuntaketjuun.

Tartuntoja yhteensä 30

Uudessa-Seelannissa kerrottiin tiistaina ensimmäisestä uudesta kotoperäisestä koronavirustartunnasta yli sataan päivään. Pääministeri Jacinda Ardern kertoi perjantai-iltana paikallista aikaa, että Aucklandin rajoitus- ja sulkutoimia on jatkettu 12 päivällä.

Tiistaina todettujen ensimmäisten koronavirustartuntojen jälkeen maassa on vahvistettu nyt yhteensä 30 koronavirustartuntaa. Kaikki tartunnat liittyvät samaan ketjuun. Maan terveysviranomaiset yrittävät edelleen selvittää tartunnan alkulähdettä, josta neljä Aucklandissa asuvaa saman perheen jäsentä ovat viruksen saaneet.

– Meillä on yhä puuttuvia paloja palapelissä, kansallinen terveysjohtaja Ashley Bloomfield myönsi.

Uudessa-Seelannissa on nyt todettu kaikkiaan 1 602 koronavirustartuntaa, ja 22 ihmistä on kuollut virukseen liittyvään tautiin. Viiden miljoonan asukkaan maassa miljoonaa asukasta kohti on kuollut neljä ihmistä. Suomessa vastaava luku on 60.

Britit laittavat lomailijoita taas karanteeniin

Britannia on ottanut uudelleen käyttöön kahden viikon karanteenin muun muassa Ranskasta ja Hollannista saapuville matkustajille. Päätöksen taustalla ovat maissa lisääntyneet koronavirustartunnat.

Ranskassa on tällä hetkellä arvioiden mukaan noin puoli miljoonaa brittilomailijaa.

Guardian-lehti kirjoittaa, että päätös on aiheuttanut lomailijoiden keskuudessa kaaosta, sillä karanteenin välttämiseksi matkailijoilla on vain päälle vuorokausi aikaa palata Britanniaan. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan aikaisin lauantaiaamuna paikallista aikaa.

Britannia sääti alun perin, että kaikkien maahan saapuvien tulisi eristäytyä kahdeksi viikoksi. Myöhemmin se listasi maita, joista tulevat vapautettiin karanteenista.

Guardianin mukaan Ranska on brittien toisiksi suosituin matkakohde Espanjan jälkeen. Espanja poistettiin turvallisten maiden listalta heinäkuun lopussa.

Ranskassa yli 2 600 uutta tartuntaa

Ranskassa vahvistettiin torstaina lähes 2 670 uutta koronavirustartuntaa, mikä on korkein luku sitten toukokuun.

Ranska oli pahoillaan Britannian päätöksestä ja toivoo, että normaaliin voidaan palata mahdollisimman pian.

Britanniassa on pandemian aikana todettu yli 300 000 virustartuntaa, selviää yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta. Euroopan maista Britanniassa on vahvistettu määrällisesti eniten koronavirukseen liittyviä kuolemia. Kuolleita on yli 46 000.

Ranskassa tartuntoja on todettu yhteensä yli 244 000 tartuntaa ja yli 30 000 virukseen liittyvää kuolemaa.

Worldometer-tilastosivuston mukaan Britanniassa on miljoonaa asukasta kohden vahvistettu 609 virukseen liittyvää kuolemaa. Vastaava luku on Ranskassa 465, Ruotsissa 571 ja Suomessa 60. Worldometerin luvut poikkeavat aika ajoin Johns Hopkinsin luvuista, ja sen sivulla on ajoittain havaittu epäjohdonmukaisuuksia.

Airbnb rajoittaa alle 25-vuotiaiden varausmahdollisuutta

Airbnb -sivusto rajoittaa alle 25-vuotiaiden mahdollisuutta vuokrata huoneistoja Britanniassa, Ranskassa ja Espanjassa. Toimen tarkoituksena on vähentää luvattomia juhlia ja lisätä turvallisuutta, yritys kertoo.

Airbnb ryhtyi jo viime vuonna toimiin, kun juhlien tuomat levottomuudet aiheuttivat ongelmia joissain naapurustoissa ja yhteisöissä. Koronaviruspandemian myötä huolena on, että tiloissa järjestetyissä tapahtumissa uhmataan esimerkiksi turvavälejä.

Sivuston tarkoituksena on erityisesti rajoittaa alle 25-vuotiaiden varauksia lähellä omaa asuinpaikkaansa.

Airbnb kertoo, että rajoitukset eivät koske niitä, joilla on ainakin kolme positiivista arvostelua sivustolla eikä lainkaan negatiivisia. Kaikki käyttäjät voivat yhä varata huoneita sivuston kautta.

Samanlaisia toimia on aiemmin kokeiltu myös Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Airbnb-sivuston kautta esimerkiksi matkailijat voivat varata yksityishenkilöiden koteja tai huoneita asunnoista tarvitsemalleen ajanjaksolle.

Meksikossa ja Perussa rikkoutuivat puolen miljoonan koronatartunnan rajapyykit

Koronavirus jatkaa voimalla leviämistä Latinalaisessa Amerikassa. Torstaina Perussa ja Meksikossa ylitettiin puolen miljoonan koronavirustartunnan raja.

Meksikossa on nyt todettu yli 505 000 virustartuntaa, kun torstaina kerrottiin yli 7 000 uudesta tartunnasta vuorokaudessa. Virukseen liittyviä kuolemia on yli 55 000, mikä on Brasilian jälkeen toisiksi eniten alueella.

Perussa tartuntatilastot ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun liikkumisrajoituksia purettiin heinäkuun alussa. Maassa on todettu yli 507 000 tartuntaa ja yli 25 000 ihmistä on kuollut virukseen liittyen.