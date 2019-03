Uudessa-Seelannissa muistettiin terrori-iskun uhreja ja osoitettiin tukea muslimiyhteisölle

Uudessa-Seelannissa on muistettu tänään Christchurchin terrori-iskun uhreja kaupungin katedraalissa järjestetyssä tilaisuudessa, jossa ilmaistiin tukea muslimiyhteisölle.

Perjantain moskeija-iskujen kuolonuhrien määrä on noussut 50:een, kertoi poliisi myöhään lauantai-iltana Suomen aikaa. Lisäksi lähes 40 ihmistä on edelleen sairaalahoidossa. Heistä yli kymmenen on kriittisessä tilassa.

Toistaiseksi vain yhtä henkilöä kohtaan on nostettu syytteitä iskusta. 28-vuotias australialainen mies on saanut murhasyytteen ja on vangittuna epäiltynä joukkoampumisista.

Christchurchin muistotilaisuuteen osallistui noin sata ihmistä. Osa heistä oli kiinnittänyt vaatteisiinsa vihreitä sydämiä osanottona kaupungin muslimeille.