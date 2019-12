Uudessa-Seelannissa purkautuneelle tulivuorelle on yhä liian vaarallista mennä etsimään kuolleita – seismologien mukaan tulivuori purkautuu uudelleen 50 prosentin todennäköisyydellä

Uudessa-Seelannissa purkautuneelle tulivuorelle on yhä liian vaarallista mennä etsimään kuolonuhreja, kertoi maan poliisi keskiviikkona.

Ainakin kuusi ihmistä kuoli maanantaina tapahtuneessa White Island -saarella sijaitsevan tulivuoren purkauksessa. Lisäksi uskotaan, että saarelle ovat jääneet kahdeksan muun kuolleen ruumiit.

Uuden-Seelannin terveysministeriön mukaan maan sairaaloiden palovammayksiköissä hoidetaan yhä 22:ta ihmistä, jotka selvisivät purkauksesta hengissä. He ovat kriittisessä tilassa pahoja palovammoja saaneina.

– Sairaaloissa on lukuisia ihmisiä, jotka eivät kykene kommunikoimaan. Heillä on vaikeita palovammoja ihon lisäksi myös sisäelimissä, poliisiasioista vastaava ministeri Stuart Nash kertoi Radio New Zealandille.

Saarella oli purkauksen sattuessa yhteensä 47 turistia ja opasta. He olivat Australiasta, Yhdysvalloista, Britanniasta, Kiinasta, Saksasta, Malesiasta ja Uudesta-Seelannista. Kävijöistä yli 30 oli päiväretkellä Ovation of the Seas -risteilijältä, joka lähti viime viikolla Australian Sydneystä 12 päivän mittaiselle matkalle 4 000 matkustajaa kyydissään.

Uhkatasoa nostettiin viikko ennen purkausta

Tulivuoren uskotaan lennättäneen purkauksen yhteydessä kraatterista ilmaan erittäin kuumaa höyryä, tuhkaa ja kiviä ääntä nopeammalla vauhdilla.

Seismologien mukaan tulivuori purkautuu uudelleen 50 prosentin todennäköisyydellä. Sen purkautumisaukosta on yhä noussut myrkkykaasuja, ja saari on verhoutunut paksuun tuhkapilveen.

White Island tunnetaan myös nimellä Whakaari, ja se sijaitsee noin 50 kilometriä pohjoiseen Uuden-Seelannin Pohjoissaaren rannikolta. Vuosittain tulivuorella vierailee yli 17 000 matkailijaa.

Tulivuoren uhkatasoa oli nostettu jo viikkoa ennen kuin purkaus tapahtui. Uuden-Seelannin mediassa onkin ihmetelty, miksi turistiryhmiä vietiin kraatteriin, vaikka tämä oli tiedossa.

Poliisi on aloittanut tulivuorikuolemista tutkinnan.