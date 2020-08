Uudessa-Seelannissa sata päivää vailla koronatartuntoja, mutta terveysviranomaiset varoittelevat itsetyytyväisyyden vaaroista

Uudessa-Seelannissa tuli sunnuntaina täyteen sata päivää vailla vahvistettuja koronavirustartuntoja. Juhlia ei sen kunniaksi kuitenkaan korkattu, vaan terveysviranomaiset muistuttivat, ettei vaara ole ohi.

– Sata päivää ilman yhteisössä tapahtuneita tartuntoja on merkittävä virstanpylväs, mutta kuten kaikki tiedämme, meillä ei ole varaa itsetyytyväisyyteen, sanoi maan johtava terveysviranomainen Ashley Bloomfield.

Bloomfield huomautti, että ulkomailla on nähty, kuinka nopeasti virus voi lähteä leviämään uudelleen alueilla, joissa tilanne on jo ollut hallinnassa.

Maassa on edelleen 23 aktiivista koronavirustapausta. Ne on kuitenkin kaikki havaittu maahan saapuvilla ihmisillä, ja kaikki ovat hallinnoiduissa eristystiloissa.

Viiden miljoonan asukkaan Uusi-Seelanti on saanut ylistystä tehokkaista toimistaan koronaviruspandemian hoitamisessa. Maailman terveysjärjestö WHO on kutsunut maata hyväksi esimerkiksi muille.

Ensimmäinen koronavirustapaus tuli ilmi Uudessa-Seelannissa helmikuussa, ja viimeinen yhteisön sisällä tapahtunut tartunta kirjattiin toukokuun 1. päivänä.

Nyt maan asukkaat voivat nauttia lähes normaalista elämästä, eli sosiaalista eristäytyneisyyttä ei enää vaadita ja urheilu- ja kulttuuritapahtumiin pääsee yleisöä. Maahantuloa valvotaan kuitenkin edelleen tiukasti ja kaikkien tulokkaiden on vietettävä 14 vuorokautta karanteenissa.

Hallitus on muistuttanut toisen aallon mahdollisuudesta ja siksi kannustanut ihmisiä pitämään kotona hätävarana esimerkiksi kasvomaskeja.