Uusi laki saattaa taata Yhdysvaltain kongressille pääsyn presidentin verotietoihin

Yhdysvalloissa kongressi saattaa päästä uuden lain myötä käsiksi ainakin osaan presidentti Donald Trumpin verotietoja jopa ilman hänen suostumustaan.

Trumpin kotiosavaltion New Yorkin parlamentti on hyväksynyt lain, joka mahdollistaa verotietojen antamisen kongressille, jos luovuttamiselle on olemassa määritelty ja pätevä laillinen tarkoitus.

Voimaantulo vaatii vielä osavaltion demokraattikuvernöörin Andrew Cuomon hyväksynnän. Cuomo on tunnettu Trumpin kriitikko, joten hänen odotetaan allekirjoittavan lain

Toisin kuin muut viime vuosikymmenien presidentit ja presidenttiehdokkaat, Donald Trump on kieltäytynyt julkistamasta verotietojaan.

Trumpin ja demokraattien välit kiristyvät entisestään

Kongressi on kiinnostunut verotiedoista, koska se tutkii Trumpin mahdollista verovälttelyä ja liiketoimia. Demokraateilla on enemmistö kongressin edustajainhuoneessa, ja se on antanut heille vallan aloittaa useita tutkintoja presidentin toimista.

Verotietojen lisäksi edustajainhuonetta kiinnostaa Trumpin finanssitiedot, koska se haluaa selvittää presidentin taloudellisia kytköksiä ulkomaille.

Edustajainhuone pääsi keskiviikkona hieman lähemmäs tätä tavoitetta, kun liittovaltion tuomari torjui presidentin yritykset estää finanssitietojen luovutus kongressille.

Trumpin perheen asianajajat nostivat aiemmin tässä kuussa oikeusjutun, jonka tarkoituksena oli estää Deutsche Bank ja Capital One -pankkeja julkaisemasta Trumpin finanssitietoja. Liittovaltion tuomari hylkäsi nyt Trumpin yrityksen estää tämän finanssitietoja koskevat kuulemiset kongressissa.

Trumpin ja johtavien demokraattien välit kiristyivät keskiviikkona entisestään sen jälkeen, kun alahuoneen puhemies Nancy Pelosi oli sanonut, että Trump on saattanut syyllistyä syytteeseen johtavaan tekoon ja on osa peittelyoperaatiota.

Trump lopetti yllättäen lyhyeen kokouksen johtavien demokraattien kanssa ja uhkasi, että jos demokraatit eivät lopeta "valheellisia tutkimuksia", sen seurauksena lainsäädäntötyö saattaa jumiutua.