Uusnatsipiireissä liikkunut mies päätyi Saksassa oikeuteen poliitikon murhasta

Saksassa alkoi tiistaina historiallinen oikeudenkäynti vuoden takaisesta poliitikon murhasta. Pakolaismyönteisestä asenteestaan tunnettu Kasselin hallintopiirin johtaja Walter Lübcke ammuttiin kotonaan 2. kesäkuuta 2019.

Murhasta syytettynä on äärioikeistolainen Stephan Ernst. Toista samoissa piireissä liikkunutta miestä syytetään avunannosta murhaan. Syytteen mukaan kaksikon tekoja motivoivat "rasismi ja muukalaisvihamielisyys".

Kristillisdemokraattiseen (CDU) puolueeseen kuuluneen ja liittokansleri Angela Merkelin pakolaislinjaa tukeneen Lübcken tapaus on tiettävästi ensimmäinen äärioikeistolaisin motiivein tehty aktiivipoliitikon murha Saksassa toisen maailmasodan jälkeen. Oikeudenkäyntiä Frankfurtissa sävyttävät tiukat turvatoimet.

Saksan sisäministeri Horst Seehofer on aiemmin todennut äärioikeistolaisuuden olevan "suurin uhka Saksan turvallisuudelle". Liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin mukaan enää ei riitä, ettei ole rasisti, vaan pitää myös vastustaa rasismia.

Lübcken perheen asianajajan mukaan päivä on omaisille raskas, mutta he haluavat olla läsnä oikeussalissa osoittamassa, että vihaa ja väkivaltaa on syytä vastustaa eikä sen edessä saa vaieta.

Oikeudenkäynti herätti runsaasti kiinnostusta, ja osa sisäänpyrkijöistä jonotti oikeustalon edessä koko yön.

Tunnusti ensin, perui myöhemmin

Tapahtumat saivat ilmeisesti alkunsa lokakuussa 2015, kun Lübcke ilmoitti yleisötilaisuudessa vastaanottokeskuksen perustamisesta. Paikalla oli kahden syytetyn lisäksi muitakin pakolaisten vastustajia, jotka provosoivat Lübckea.

Lübcke vastasi toteamalla, että kyse on arvoista, ja joka ei niitä edusta, "on vapaa lähtemään Saksasta". Nauhoitus tilaisuudesta lähti kiertämään internetissä, ja Lübckeen kohdistui vihapuhetta ja tappouhkauksia.

Vastaanottokeskuksen perustamisen jälkeen tammikuussa 2016 yksi sen asukeista, irakilaismies, sai hengenvaarallisia vammoja pyöräilijän iskettyä puukon hänen selkäänsä. Myöhemmin Lübcken murhatutkimusten yhteydessä kävi ilmi, että pyöräilijä oli Ernst. Tiistaina alkaneessa oikeudenkäynnissä käsitellään myös tätä tekoa tapon yrityksenä.

Syyttäjien mukaan Ernst ampui kotinsa terassilla ollutta Lübckeä lähietäisyydeltä päähän 2. kesäkuuta 2019.

Poliisit pääsivät vihille tekijästä dna-näytteen perusteella. Ernst myönsi kuulusteluissa surman, sanoi toimineensa yksin ja johti poliisin asekätkölle.

Myöhemmin Ernst perui tunnutuksensa ja sanoi aseen lauenneen vahingossa rikostoverin käsissä. Tutkijat eivät vakuuttuneet, ja Ernst sai syytteen murhasta.

Lähteenä mm. Hessenschau.de, AFP