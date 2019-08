Uutisen takana: "Tee enkka", sanoi anonyymi massa-ampujalle – keskustelupalstojen äärioikeisto omi pelikielen, ja joukkoampumisista tuli tosielämän sairas videopeli

”Ohhh, tästä tulee uusi ennätys”, kirjoitti anonyymi käyttäjä 4chan-keskustelualustalle sunnuntaina muutamia tunteja Ohion Daytonin kaupungin joukkoampumisen jälkeen.

Ja kun Kalifornian Powayn synagogassa huhtikuussa ammuskellut mies laittoi oman manifestinsa 8chan-keskustelupalstalle ennen ampumista, ensimmäinen vastaaja käski tämän mennä ”tekemään ennätyksen”.

Ennätyksellä (engl. high score) käyttäjät viittaavat ampujien tappojen lukumäärään. High score -termi taas on haettu suoraan pelimaailmasta.

Tutkivan sivuston Bellingcatin 8chan-keskustelulautaa seuranneen Robert Evansin mukaan tappomääristä ennätyksinä puhuminen alkoi laajemmassa mittakaavassa Uuden-Seelannin Christchurchin moskeija-ampumisen jälkeen.

Keskustelualustan eli laudan käyttäjät ovat toistuvasti ilmaisseet ihailunsa Christchurchin ampujan suurta tappomäärää kohtaan ja kertoneet haluavansa ”päihittää ennätyksen”.

Christchurchin ampuja otti paljon vaikutteita pelimaailmasta: hän lähetti teon suorana videona, joka jäljitteli tietoisesti ammuskelupelien tyyliä. Tappajan kirjoittama manifesti oli täynnä viittauksia internet- ja pelikulttuuriin, kuten oli myös hänen kommentaarinsa videolähetyksen aikana.

Hyökkäysten pelillistyminen on uusi ilmiö, mutta edellisten tappajien tappomäärien tavoittelu ei niinkään.

Jo vuonna 1999 Columbinen lukiossa 13 luokkatoveriaan surmanneet tappajat olivat äärioikeistolaisen Timothy McVeighin faneja. McVeigh räjäytti rekkapommin vuonna 1995 ja tappoi iskullaan 168 ihmistä.

Ennen omaa massamurhaansa Columbinen ampuja kirjoitti päiväkirjassaan, kuinka hän haluaa voittaa McVeighin luvun.

Äärioikeistosta puhuttaessa El Pason ampuja pääsi toistaiseksi lähimmäksi, sillä lauantain joukkomurha oli Amerikan verisin äärioikeiston terrori-isku sitten McVeighin.

Ennätyksistä puhuminen ja murhien pelillistäminen voi kuitenkin lisätä entisestään tappamista suunnittelevien himoa jättää jälkeensä mahdollisimman suuri määrä kuolleita ja inspiroida uusia murhaajia.

– Toki se osaltaan ruokkii iskuja, että jäljittelijät pyrkivät ylittämään edelliset tappomäärät. Christchurchin ampumisen jälkeen on nähty pari onnistunutta siitä kopioitua iskua, ja lisäksi tiedossa on muutama suunnittelun asteelle jäänyt yritys, sanoo Jyväskylän yliopiston tutkimuskoordinaattori Tommi Kotonen.

Itse pelejä ja pelaamista asiasta on turha syyttää. Väkivaltapelien vaikutusta oikean elämän väkivaltaan on tutkittu runsaasti, mutta tulokset ovat ristiriitaisia, eikä suoraa syy–seuraussuhdetta ole havaittu.

Sen sijaan huomion soisi kiinnittyvän enemmän pelaajien identiteettiin ja pelikulttuuriin. Äärioikeistolainen poliittinen strategi Steve Bannon huomasi jo kauan ennen lautakulttuuria, että pelimaailmassa piilee hedelmällinen pohja valkoisen ylivallan kannattajien rekrytoimiseen.

– Näillä kavereilla, näillä valkoisilla juurettomilla miehillä, on valtava voima. Tuon armeijan voi aktivoida. He tulevat Gamergaten tai vastaavan kautta ja kääntyvät sitten politiikan ja Trumpin pariin, Bannon sanoi hänestä vuonna 2017 kirjoitetussa kirjassa.

Gamergatella Bannon viittaa vuoden 2014 kampanjaan, jossa useita pelialalla toimivia naisia häirittiin ja kiusattiin internetissä.

Juuri tässä piilee Bannonin referoima voima: pelaamisen valtavirtaistuessa ”aidot” pelaajat, aiemmin marginaalissa pidetyt, kokevat asemansa horjuvan.

Pelimaailma on ollut monelle pakokeino ja paikka, jossa voi olla mitä tahansa. Poliittinen korrektius ei ole ulottunut sinne. Kun pelimaailman syrjintää, rasismia ja naisvihaa on nostettu esille, moni pelaaja kokee asemansa uhatuksi ja on helppo uhri radikalisoitumiselle. Syntyy kierre, joka radikalisoi jo valmiiksi radikaaleille urille lähteneitä pelaajia entisestään.

Se ei tarkoita, että kaikki pelaajat olisivat fasisteja, rasisteja ja natseja. Ei edes suurin osa. Yhdysvaltain Peliteollisuuden järjestön tilastojen mukaan afrikkalais- ja latinalaisamerikkalaisia pelaajia on suunnilleen yhtä paljon kuin valkoisiakin, ja valkoisistakin pelaajista suurin osa on aivan tavallisia ja suvaitsevaisia ihmisiä.

Silti pelimaailmasta löytyy muuta yhteiskuntaa helpommin ääriainesta ja natsisymboliikkaa. Äärioikeisto on erityisesti Gamergaten jälkeen rekrytoinut kannattajia riveihinsä pelimaailmassa, pelien sisäisissä chateissa ja esimerkiksi Discord-pelikeskustelusovelluksessa.

On selvää, ettei Yhdysvaltojen kaikkia tämän vuoden 255 joukkoampumisista voi niputtaa yhden poliittisen ideologian alle.

Esimerkiksi sunnuntain Ohion ampuja kannatti Yhdysvaltojen politiikan vasenta laitaa ja toivoi maahan sosialismia. Epäselvää tosin on, pyrkikö hän ampumisellaan edistämään poliittista ideologiaansa.

Ampujan CNN-televisiokanavan ja Dayton Daily News -lehden haastattelemat tuttavat nostivat esiin tämän väkivaltafantasiat ja mielenterveysongelmat, jotka olivat selvillä jo miehen ollessa lukiossa.

Ainakin 8chan-keskustelualustan /pol/-alakeskustelualuetta hallitsivat kuitenkin äärioikeistolaisen ideologian ja suoranaisen natsismin esilläpito.

Sekä Christchurchin ampuja, Powayn synagogaiskun tekijä että El Pasossa lauantaina 22 ihmistä tappanut olivat valkoisen ylivallan kannattajia.

Lopulta kyse on terrorismista. Jos ampumiseen liittyy poliittinen manifesti, jota jaetaan laudoilla ja jopa käännetään eri kielille, kuten äärioikeistolaisille ampujille on tyypillistä, voi puhua jo terrorismin aallosta.

Yksittäistapauksiin olankohautuksella viittaaminen on vaarallista. Se marginalisoi ongelman, eikä tunnista sen koko laajuutta.

Vaikka ampujat eivät olisi yhteyksissä toisiinsa, heidän tekstejään jaetaan internetissä kiinnostuneelle yleisölle ja ne inspiroivat uusia ampujia. Christchurchin murhaaja sanoi ottaneensa vaikutteita Anders Breivikistä, El Pason ampuja taas ihaili ensin mainittua.

Silti jopa Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg puhui edelleen yksittäistapauksista, kun hän vieraili Australiassa viikonloppuna.

El Pason ampujan manifesti oli täynnä samanlaista, propagandistista retoriikkaa, jota presidentti Donald Trump käyttää puhuessaan maahanmuutosta.

Yhdysvalloissa on ollut vaikeaa tunnistaa valkoisen ylivallan kannattajien tekoja terrorismiksi. Ei ihme, kun maan oma presidentti lietsoo ampujia.

Nyt äärioikeisto on mennyt jo jihadisteista ohi.

New America -järjestön tietojen mukaan valkoiset nationalistit ovat tappaneet Amerikan maaperällä enemmän ihmisiä (107) kuin islamistit (104), kun katsotaan vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeistä aikaa.