Uutuuskirja: Trumpin Valkoinen talo on kontrolloimaton selkäänpuukotuksen pesä

Valkoinen talo on ollut Donald Trumpin presidenttikaudella riitaisa selkäänpuukotuksen pesä, kertoo Valkoisessa talossa avustajana työskennellyt Cliff Sims uutuuskirjassaan. Team of Vipers (Myrkkykäärmeiden tiimi) -niminen kirja julkaistaan tammikuun lopussa, mutta muun muassa Guardian, New York Times ja Washington Post ovat jo kertoneet sen sisällöstä.

Kirjan mukaan Valkoisen talon henkilöstö on ajoittain ollut täysin kontrolloimattomassa tilassa.

Sims kertoo kirjassaan myös entisen kansliapäällikön John Kellyn esittelypuheesta henkilökunnalle. Kelly oli vihjannut, että Valkoisen talon henkilökunnan täytyy ajoittain ohittaa Trumpin toiveita toimiakseen Yhdysvaltain parhaaksi.