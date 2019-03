Britannian parlamentin päätös torjua valmis erosopimus EU:sta kolmannen kerran sai ristiriitaisen vastaanoton parlamenttitalon eteen kokoontuneelta väeltä.

Epäkunnioittavaa, raivostuttavaa, parlamenttitalon edessä arvosteltiin.

Britannian parlamentti hylkäsi pääministeri Theresa Mayn neuvotteleman erosopimuksen perjantaina jo kolmatta kertaa, tällä kertaa äänin 344–286.

Maa on näin suuntaamassa kohti sopimuksetonta eroa, jos se ei keksi muuta suunnitelmaa, joka vakuuttaisi EU:n. Uuteen eropäivään on aikaa kaksi viikkoa.

Brexitin piti alun perin tapahtua jo tänään. Parlamenttitalon edessä arviolta joitain tuhansia mielenosoittajia vaati eroa heti, joko sopimuksella tai ilman. Joukossa oli siis niitä, jotka olisivat olleet valmiita hyväksymään sopimuksen, jotta erossa olisi päästy eteenpäin, mutta myös niitä, jotka haluaisivat lähteä ilman sopimusta saman tien.

– Ei sopimusta, ei ongelmaa, tulkittiin mielenosoittajien kylteissä.

Keskellä väkijoukkoa vanhempi mies lupaili Jeesuksen pelastusta. Toisaalla soi Oasiksen Wonderwall kuin muistuttaen, että tämän piti olla se tärkeä päivä.

– Erosopimus olisi ollut hyväksyttävissä, koska ainakin olisimme päässeet ulos. Olisimme voineet hallita rajojamme ja tehdä kauppasopimuksia, Chris Peters sanoi STT:lle.

Seurueessa pidettiin lopputulemaa shokkina.

– Heillä oli selkeä mandaatti 17 miljoonalta ihmiseltä. Meiltä ei kysytty, haluammeko jatkaa EU:n yhteistyön syventämistä, vaan meidät sivuutettiin eikä meiltä kysytty, sanoi Jenn North.

Tunteet olivat pinnassa. Pauliksi esittäytynyt mies kyseli, miltä suomalaisesta toimittajasta olisi tuntunut, jos Venäjä olisi miehittänyt Suomen. Hänen rinnallaan nainen oli ensin tarkistanut, kuuluuko Suomi EU:hun.

Brexit-tunnelmaa oli tullut haistelemaan myös suomalainen Kimi Koivunen.

– Brexit voi olla tie fixitiin. Toki hyvä, että se käy ensin täällä, koska nähdään, oliko se lopulta niin hyvä asia kuin luullaan.

Äänestykset jatkuvat maanantaina

Brittiparlamentin on tarkoitus äänestää uusista, vaihtoehtoisista suunnitelmista maanantaina.

– Meidän on nyt löydettävä vaihtoehtoinen tie eteenpäin. Tämä tarkoittaa myös lähes varmasti sitä, että meidän on pidettävä EU-vaalit toukokuussa, May sanoi.

Mayn omasta puolueesta, konservatiiveista, brexitiä vastaan äänesti 34 kansanedustajaa. Lisäksi sopimusta vastusti työväenpuolue lähes kokonaisuudessaan sekä Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP.

– Esitys ei ole mennyt läpi. Se ei tule menemään läpi. Valitettavasti minun on nyt todettava, että nyt Theresa Mayn on pidettävä sanansa ja tehtävä tilaa uudelle johtajalle, joka pystyy tekemään sellaisen sopimuksen, joka menee läpi parlamentissa, sanoi sopimusta vastaan äänestänyt konservatiivien Steve Baker BBC:n mukaan.

Myös työväenpuolueen johtajan Jeremy Corbynin mukaan Mayn olisi viimeistään nyt tehtävä äänestystuloksesta oikeat johtopäätökset, mikä tarkoittaisi pääministerin eroa ja uusia vaaleja.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kertoi heti tuloksen selvittyä Twitterissä, että hän on kutsunut koolle EU-johtajien hätäkokouksen, joka pidetään 10. huhtikuuta. EU:n mukaan todennäköisin vaihtoehto on nyt Britannian ero yhteisöstä ilman sopimusta.

Punnan kurssi lähti laskuun heti äänestystuloksen jälkeen.