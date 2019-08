Väkivaltaiset ryöstöt lisääntyneet rajusti Barcelonassa – turisteja varoitettu pukemasta ylleen kalliita koruja tai kelloja

Espanjan Barcelonassa väkivaltaisten ryöstöjen määrä on noussut kohisten. Aiemmin tällä viikolla muun muassa Yhdysvaltain lähetystö varoitti kansalaisiaan Barcelonassa lisääntyneestä rikollisuudesta ja kehotti, etteivät ihmiset "esittelisi varallisuuttaan pukemalla ylleen kalliita koruja tai kelloja".

Varoitus tuli vain muutama päivä sen jälkeen, kun Afganistanin Espanjan-suurlähettiläs loukkaantui lievästi ryöstäjäjoukon mukiloitua hänet kellon varastamisen yhteydessä.

Poliisin mukaan varkauksien ja väkivaltaisten ryöstöjen määrä on noussut 28 prosenttia vuosina 2016–2018. Suunta on ollut yhä nousussa tänä vuonna, sillä vuoden alkupuoliskolla väkivaltaisten rikosten määrä on kasvanut 31 prosenttia.

Väkivaltaisia ryöstöjä eniten kahdessa kaupunginosassa

Barcelonan hotelliyhdistys on varoittanut, että kaupungin maine voi olla rikosten takia vakavasti uhattuna.

Turvallisuusasiantuntija Sonia Andolzin mukaan Barcelona on kuitenkin yhä erittäin turvallinen kaupunki. Hänen mukaansa nyt noussut rikollisuuden määrä ei ole siitä nostetun hälyn arvoinen.

– Turismi houkuttelee aina taskuvarkaita, Andolz arvioi.

Barcelonassa yöpyvien turistien määrä on noussut vuoden 1990 hieman alle kahdesta miljoonasta kävijästä liki yhdeksään miljoonaan kävijään vuonna 2017. Tämän lisäksi kaupungissa käy vuosittain miljoonia risteilymatkustajia tai loma-asunnoissa asuvia matkailijoita.

Liki 60 prosenttia Barcelonan ryöstöistä tapahtuu sen kahdessa suosituimmassa kaupunginosassa: kaupungin keskiössä sijaitsevassa Ciutat Vellassa sekä Eixamplessa, jossa sijaitsee muun muassa Barcelonan tunnetuimpiin nähtävyyksiin kuuluva Sagrada Familia.

Ciutat Vellassa myymälän omistava Gustavo Equia kertoo joutuneensa ryöstetyksi kolmesti lähiaikoina. Hänen mukaansa kaupunginosa on jätetty "Herran haltuun".

– Täällä on yhä enemmän ja enemmän ongelmia, paljon varkauksia ja puukotuksia, Equia sanoo.

Useat syyttävät tilanteesta Barcelonan pormestari Ada Colauta, joka on asukkaiden mukaan ollut liian lepsu noustuaan johtoon vuonna 2015.

Asukkaat perustaneet katupartioita

Barcelonan viranomaiset ovat kasvattaneet budjettia rikosongelman ratkaisemiseksi, ja poliisien määrää kaupungissa on lisätty. Poliisin mukaan silti vain yksi kymmenestä vuosina 2018 ja 2019 väkivaltaisesta ryöstöstä pidätetystä on joutunut vankilaan.

Ongelman vuoksi osa asukkaista on perustanut katupartioita taistelemaan rikollisuutta vastaan. Partiot muun muassa kiertelevät metroasemilla ja muualla kaupungissa kantaen kylttejä, jotka varoittavat useilla kielillä taskuvarkaista. Jos partiot havaitsevat taskuvarkaan, he puhaltavat pilleihin ja käskevät tätä huutaen poistumaan.

– Täällä näkyy niin paljon turvattomuutta ja ahdistuneisuutta, että sitä sanoo: "Joko me teemme jotain pelastaaksemme Barcelonan tai se muuttuu samanlaiseksi kuin Etelä-Amerikan kaupungit", katupartioon kuuluva Eliana Guerrero kertoo. Guerrero on itse kotoisin Kolumbiasta.

– Tätä ei tapahtunut täällä aiemmin. Ryöstöjä kyllä oli, muttei tätä väkivaltaa mitä on tänä päivänä.

Kaupungin viranomaisia ja turvallisuusasiantuntijoita siviilien katupartiot huolestuttavat.

– Oikeuden ottaminen omiin käsiin ei ole oikea ratkaisu. Kouluttamaton asukas, jolla ei ole univormua eikä mitään valvontaa, ei voi koskaan olla tässä roolissa, Andolz kommentoi.