Bangladeshin parlamenttivaalien väkivaltaisuudet ovat kiihtyneet, ja jo ainakin 10 ihmistä on kuollut eri puolilla maata. Kolme ihmistä on kuollut poliisien ampumina, ja kuusi on kuollut valtapuolue Awami-liiton ja oppositiota johtavan Bangladeshin nationalistipuolueen (BNP) kannattajien välisissä kahakoissa, poliisi kertoo.

Lisäksi viranomaisten mukaan yksi täydennyspoliisi kuoli, kun opposition aktivistit hyökkäsivät hänen kimppuunsa ampuma-asein ja kepein.

Äänestyspaikat sulkeutuvat puoliltapäivin Suomen aikaa. Kannatuskyselyiden mukaan istuva pääministeri Sheikh Hasina todennäköisesti voi jatkaa asemassaan vielä neljännen kauden.

Hasinaa on kuitenkin kritisoitu opposition vaientamisesta. Tämän viikon alussa oppositiossa istuvan BNP:n mukaan runsaat 7 000 sen toimijaa on pidätetty marraskuun alun jälkeen. Islamistipuolue Jamaat-e-Islami on kertonut, että sen aktivisteja on otettu kiinni kolmisentuhatta.

Poliisi ei ole vahvistanut pidätettyjen määriä mutta sanoo, että pidätyksille on ollut perusteet. BNP:n tiedottajan mukaan pidätysperusteet ovat sepitettyjä ja niiden tarkoitus on suosia pääministerin hallitusta.

Jamaat-e-Islamia on kielletty osallistumasta vaaleihin, mutta sen jäseniä pyrkii parlamenttiin itsenäisinä ehdokkaina. BNP:n johtaja Khaleda Zia puolestaan on passitettu 17 vuodeksi vankilaan.

Hasina ja Zia ovat olleet poliittisia vihollisia siitä lähtien, kun Bangladesh muuttui demokratiaksi vuonna 1991. He hallitsivat vuorotellen, kunnes Hasina tarttui valtaan vajaat kymmenen vuotta sitten.

Kansalais- ja ihmisoikeusjärjestöt ovat syyttäneet Hasinan hallintoa erimielisten vaientamisesta ja lehdistönvapauden rajoittamisesta ankarilla tietoturvalaeilla.