Välimerellä pelastusoperaatio, ainakin yksi siirtolainen on kuollut – Banksyn sponsoroimalle alukselle pyydetty kiireellisesti apua

Välimereltä on pelastettu 130 siirtolaista, kerrotaan Louise Michel -aluksen Twitter-tilillä. Aluksella on ainakin yksi kuollut siirtolainen.

Twitter-tilillä kerrotaan, että noin 30-metrisellä aluksella on nyt yhteensä 219 siirtolaista, joista osa on pelastettu mereltä jo aiemmin, sekä 10 miehistön jäsentä. Lisäksi yli 30 ihmistä on pelastuslautalla. Guardianin mukaan alukselle mahtuisi enintään 120 matkustajaa.

Maailmankuulun katutaiteilija Banksyn sponsoroima pelastusalus pyysi myös pelastusoperaatiosta kertovassa tviitissään kiireellisesti apua. Aluksen kerrotaan olevan pian hätätilassa.

Tviitin mukaan moni kyydissä olevista on naisia ja lapsia.

– Aluksella on jo yksi kuollut ihminen. Tarvitsemme apua välittömästi, alukselta tviitattiin.

Alukselta kerrotaan lauantain vastaisena yönä Twitterissä, että se ei ole saanut apua Euroopan unionilta.

– Heidät (siirtolaiset) on jätetty oman onnensa nojaan EU:n etsintä- ja pelastusalueella.

– Tehkää työnne. Pelastakaa heidät.

Tviitin mukaan osalla siirtolaisista on polttoaineen aiheuttamia palovammoja ja osa on ollut merellä päiviä.

Aluksen kerrottiin aikaisin lauantaina olleen noin 90 kilometriä Italian Lampedusasta kaakkoon, kirjoittaa uutistoimisto AFP.

Tuhannet ihmiset ovat kuolleet ylittäessään Välimerta.

Banksy: "Olen tehnyt teoksia siirtolaiskriisistä, en voi tietenkään pitää rahoja"

Banksy on aiemmin kritisoinut töissään sitä, miten Euroopassa on vastattu siirtolaistilanteeseen. AFP kirjoittaa, että taitelija otti yhteyttä viime vuoden syyskuussa saksalaiseen ihmisoikeusaktivisti Pia Klempiin, joka on nykyisin komentaa Louise Michelin miehistöä. Klemp on aiemmin työskennellyt muilla pelastusaluksilla.

– Olen taiteilija Britanniasta ja olen tehnyt teoksia siirtolaiskriisistä, en voi tietenkään pitää rahoja. Voisitteko käyttää sitä uuden aluksen ostamiseen tai jotain sellaista? taitelijan kerrotaan kirjoittaneen.

1800-luvun ranskalaisanarkistin mukaan nimetty alus lähti vesille Espanjasta 18. elokuuta.

----

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.