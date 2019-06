Vaalipäivä kirvoittanut isoimmat mielenosoitukset vuosiin Kazakstanissa

Kazakstanissa poliisi on pidättänyt tänään satoja mielenosoittajia. Maassa äänestetään parhaillaan ennenaikaisissa presidentinvaaleissa. Vaalipäivä on kirvoittanut Kazakstanissa isoimmat mielenosoitukset kolmeen vuoteen.

Uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtajien mukaan poliisi on pidättänyt satoja protestoijia pääkaupunki Nur-Sultanissa sekä Almatyssa. Pidätettyjen joukossa on ollut myös useita toimittajia, jotka on kuitenkin jo vapautettu.

Ennenaikaiset vaalit päätettiin järjestää, kun maata liki 30 vuotta hallinnut presidentti Nursultan Nazarbajev erosi yllättäen maaliskuussa tehtävästä.

Nazarbajevin todennäköinen seuraaja on Kassym-Jomart Tokajev, jonka valtapuolue Nur Otan nimitti ehdokkaakseen huhtikuussa. Myös Nazarbajev itse tukee Tokajevia seuraajakseen.

"Ei ole yhtään oikeaa ehdokasta"

Ennakkosuosikki Tokajevilla on vaaleissa kuusi vastaehdokasta, mutta heistä kukaan ei ole Kazakstanissa erityisen tunnettu.

– Äänestän häntä, koska en tiedä, keitä muut ehdokkaat ovat, 25-vuotias Asya Seitbekova totesi.

Kazakstanin suurimmassa kaupungissa Almatyssa asuva 42-vuotias yrittäjä Ivan Sedov kertoi äänestäneensä protestina vaalien ainoaa naisehdokasta. Hän totesi myös jättäneensä äänensä lähinnä siksi, ettei kukaan muu pääse äänestämään hänen nimissään.

– En kannata tätä vallanvaihdosta, mielestäni se on hätiköity. Ei ole yhtään oikeaa ehdokasta valittavana, Sedov sanoi.

Gallupin perusteella Tokajevin odotetaan voittavan noin 73 prosentin äänimäärällä. Edellisissä presidentinvaaleissa Nazarbajev keräsi liki 98 prosenttia äänistä.

Kazakstanin vaalit ovat tiukasti kontrolloituja, ja vaalivilppiepäilyt ovat yleisiä. Länsimaiset tarkkailijat eivät ole koskaan pitäneet Kazakstanin vaaleja reiluina. Tänä vuonna Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö OSCE on lähettänyt maahan 300 tarkkailijaa valvomaan vaaleja.