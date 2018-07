Vaikuttiko Presidentinlinnasta poistetun toimittajan retuuttamiseen tämän esille ottama ydinaseista kertova viesti?

Turvamiehet poistivat toimittaja ja kansalaisaktivisti Sam Husseinin maanantaina Presidentinlinnan salista, jossa oli pian alkamassa huippukokouksen tiedotustilaisuus. Husseini otettiin kiinni ja vietiin poliisilaitokselle.

Paikalta otetuissa videoissa näkyy, kuinka mies viedään salista ulos voimalla käsivarsista ja kainaloista pidellen.

Presidentinlinnan turvamiehet olivat Helsingin poliisista. Ylikomisario Pekka Höök vastaa kysymyksiin, mutta ei puhu kiinniotetuista eli tässä tapauksessa Husseinista nimellä.

Miksi mies piti ottaa kiinni ja viedä poliisilaitokselle asti?

– Kun häntä sieltä otettiin pois, hän alkoi metelöidä tai häiriköidä, minkä takia poliisi poisti hänet paikalta tapahtuman turvaamiseksi.

Miksi asiaa ei hoidettu esimerkiksi poliisiautossa? Miksi toimittaja vietiin poliisiasemalle asti?

– Tarkoituksenmukaisessa paikassahan ne aina suoritetaan. Viedään paikkaan, missä asiat pystytään selvittämään.

Husseini on itse kertonut olleensa Töölön Kisahallin putkassa puoleenyöhön asti. Höök ei vahvista putkassa oloa.

Mitä asioita toimittajan kanssa selvitettiin?

– Ne ovat sellaisia asioita, mitkä liittyvät poliisin tutkintaan, joita en voi kertoa. Toki siinä on yleisiä asioita, muun muassa henkilöllisyydet.

Oliko tarpeen kiskoa miestä paikalta käsistä ja yläruumiista?

– En ota siihen kantaa. Poliisi yleensä suorittaa toimenpiteitä tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että tehtävät saadaan suoritettua. Paikalla oleva poliisi ratkaisee, mikä on se tapa, jolla saadaan saadaan toteutettua.

Videolla näkyy, kuinka ensin Husseini poistuu salista poliisin pyynnöstä. Hän palaa pian takaisin ja ottaa esille paperin, jossa lukee ydinaseiden kieltosopimus. Poliisi yrittää ottaa paperia pois. Kun Husseini ei sitä suostu antamaan useista yrittelyistä huolimatta, poliisi tarttuu Husseiniin kiinni ja taluttaa tämän voimallisesti pois.

Vaikuttiko esiin vedetty paperi päätökseen poistaa mies?

– Ei, vaan hänen käyttäytymisensä. Hänen käyttäytymisensä oli sellaista, että oli syytä epäillä, että hän häiriköi tilaisuuden kulkua.

Oliko paperi ongelma?

– Paperi ei ole varmasti sinänsä ongelma, vaan se, että hän ei sitä paperia antanut. Siitä alkoi se voimakkaampi häiriö. Poliisi oli ensin puheella hänen kanssaan yhteydessä. Se on normaali tapa, että poliisi yrittää ensin lievemmillä keinoilla ja sitten mennään niihin tapoihin, joilla tilanne saadaan ohi. Tässä tilanteessa se on vaatinut hänen viemisensä pois paikalta.

Miksi poliisi yritti ottaa paperia pois?

– En pysty sanomaan. Se liittyy tähän tilanteeseen. En tiedä, mitä muuta siellä on keskusteltu, ja video ei sitä varmastikaan kerro. Hän on aloittanut tämän voimakkaamman häiriköinnin paperin ottamisen yhteydessä, ja sen vuoksi hänet on poistettu tilaisuudesta, jotta tilaisuus voidaan pitää.

Husseini on arvostellut saamaansa kohtelua ja kertonut muun muassa, että poliisi kahlitsi hänen kätensä ja jalkansa eikä kukaan kertonut, mitä seuraavaksi tapahtuu. Höökin mukaan olisi suotavaa, että jos Husseini esittää poliisin toimista arvostelua, hän tekisi rikosilmoituksen, jotta poliisin toiminnasta voitaisiin tehdä esitutkinta.

STT:n tavoittama Husseini kertoo aikovansa olla yhteydessä lakimiehiin, mutta hänellä ei ole ainakaan vielä aikeita tehdä rikosilmoitusta. Hän sanoo kuitenkin pitävänsä rikosilmoituksen tekemistä "hyvänä ideana".