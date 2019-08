Vaimokato sai ihmiskaupan kukoistamaan Kiinassa – naapurimaista tuodaan usein väkipakolla vaimoiksi naisia, ja osa joutuu myös seksiorjiksi

Kun sukupuolten välinen epäsuhta Kiinassa kasvaa, yhä useampi kiinalainen mies kääntää katseensa naapurimaihin avioliiton toivossa. Naisia tuodaan vaimoiksi usein väkipakolla, ja raporttien mukaan osa heistä päätyy prostituoiduiksi.

Johns Hopkinsin lääketieteen koulun ja Kachin Women's Association -järjestön yhteisessä raportissa kerrotaan, että vuosina 2013–2017 jopa 21 000 naista tuotiin vasten tahtoaan Kiinaan avioliittoon vain yhdestä Myanmarin provinssista.

European Foundation for South Asian Studies -ajatushautomon raportista taas selviää, että lokakuusta 2018 tämän vuoden heinäkuuhun Pakistanista tuotiin noin 1 000 naista kiinalaiseen avioliittoon.

Human Rights Watch -ihmisoikeusjärjestön raportissa todetaan, että heikko raja Kiinan ja Myanmarin välillä sekä lainvalvojien löyhä suhtautuminen rajan molemmin puolin ovat luoneet ympäristön, jossa salakuljettajat menestyvät.

Kiinassa on käytäntönä, että sulhasen perhe maksaa vaimon vanhemmille rahasumman lahjana avioliitosta. Avioliitto on Kiinassa edelleen yhteiskunnallista asemaa määrittävä instituutio.

Washington Post -lehden mukaan avioliittolahjan rahasumma on joillain seuduilla noussut parissakymmenessä vuodessa muutamasta sadasta dollarista kymmeniin tuhansiin.

Esimerkiksi Liaoningin ja Jiangsun provinsseissa avioliitoista maksetaan jopa 30 000 dollaria, Shanghain alueella taas yli 60 000.

Pelkkä kymppitonnien sijoituskaan tuskin riittää, vaan lisäksi mieheltä vaaditaan usein vähintään rakenteilla oleva kotitalo perheelle.

Se ajaa erityisesti monet maaseudun köyhistä viljelijöistä etsimään vaimoa Kiinan rajanaapureista, kuten Myanmarista, Vietnamista tai Pakistanista.

Köyhien alueiden naisille uskotellaan, että perillä heitä odottaa hyväpalkkainen tehdastyö. Salakuljetetun vaimon voi saada muutamalla tuhannella dollarilla.

Kiinalaiset ovat kääntäneet katseensa myös Venäjälle ja Ukrainaan, mikä on luonut "naistenetsintäleirejä" järjestäville firmoille tuottoisan bisneksen. Tapaamisiin kerätään itäeurooppalaisia naisia tutustumaan kiinalaisiin miehiin tulkin välityksellä.

Nämä leirit ovat tosin rikkaampien kiinalaismiesten suosiossa, koska usein ne järjestetään ulkomailla ja maksavat kymmeniä tuhansia.

Naisten kuljetus eteläisistä rajanaapureista on jatkunut pitkään, mutta pakistanilaisten maahantuonti tässä mittakaavassa on uudempi ilmiö.

Taustalla on Kiinan ja Pakistanin taloudellinen yhteistyö. Kiina on investoinut miljardeja Pakistanin teihin, satamiin ja energiaprojekteihin. Se on tuonut Pakistaniin ennennäkemättömän määrän kiinalaisia.

Pakistanin turvallisuuspalvelu FIA kertoi keväällä Ison-Britannian yleisradio BBC:lle, että maahan on syntynyt kiinalaisia rikollisjengejä, jotka kuljettavat avioliiton varjolla pakistanilaisia naisia seksiorjiksi Kiinaan.

Kiinalaismiehet maksavat köyhille perheille tyttären naimisesta, jonka jälkeen tuore vaimo lähtee mukaan Kiinaan ja saattaa päätyä vasten tahtoaan prostituoiduksi.

Käytännössä moni avioliittoon vapaaehtoisestikin lähteneistä joutuu vastaavaan tilanteeseen.

– Mieheni sanoi minulle: olet minun orjani. Ostin sinut, joten jos haluan, voin tehdä sinulle mitä haluan, Washington Postin haastattelema kambodžalainen nainen kertoi lehdelle.