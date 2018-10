Vakava takaisku brexit-neuvotteluille: Sopua ei yritetä enää ennen keskiviikon ja torstain huippukokousta

Brexit-sopimusta ei saada valmiiksi ennen "totuuden hetkenä" pidettyä EU-huippukokousta keskiviikkona ja torstaina.

Britannian ja EU:n viime hetken neuvotteluissa sunnuntaina Brysselissä ei päästy sopuun kriittisistä kysymyksistä. EU-lähteet kertoivat myöhään sunnuntai-iltana STT:lle, että sopua ei enää yritetä ennen keskiviikon ja torstain huippukokousta.

Tämä tarkoittaa sitä, että maali siirtyy marraskuulle, jolloin saatetaan järjestää ylimääräinen EU-huippukokous.

Viimeistään nyt on myös selvää, että on mahdollista, että Britannia jättää EU:n hallitsemattomasti ilman sopimusta. Tätä on pidetty haitallisimpana vaihtoehtona sekä Britannialle itselleen että koko EU:lle.

EU-komission pääneuvottelija Michel Barnier ja brexit-ministeri Dominic Raab tapasivat sunnuntaina Brysselissä. Tapaamisen jälkeen komissio kertoi 27 EU-maan suurlähettiläille, ettei erosopimuksesta ole päästy sopuun.

– Tapasimme tänään Raabin ja Britannian neuvottelutiimin kanssa. Tiiviistä yrityksistä huolimatta avainkysymyksiä on yhä auki, Barnier kertoi sunnuntaina Twitterissä.

Irlanti vaikein kysymys

Suurlähettiläiden kokouksesta asteli Brysselin pimentyneeseen iltaan vakavailmeisiä ihmisiä.

STT:lle kerrottiin, että hiertämään jäi kokonaisuus, mutta ehdottomasti vaikein asia on edelleen Irlannin ja Pohjois-Irlannin raja. Kyse on siitä, miten poliittisesti herkkä raja saadaan pidettyä auki, kun Britannia jättää EU:n sisämarkkinat ja mahdollisesti myös tulliliiton.

Jäsenmaiden korkeiden EU-virkamiesten eli sherpojen oli tarkoitus tavata maanantaina, mutta kokous on tiettävästi peruttu. Seuraava askel otetaan tiistaina, jolloin Barnier kertoo neuvotteluiden etenemisestä yleisten asioiden neuvostolle eli eurooppaministereille Luxemburgissa.

EU-johtajat tapaavat keskiviikkona ensin illallisella, jonka aluksi Britannian pääministerin Theresa Mayn odotetaan esittävän puheenvuoron.

Britannia on jättämässä unionin maaliskuun lopussa. Varoaikaa kuitenkin tarvitaan, koska EU:n ja Britannian parlamenttien pitää hyväksyä erosopimus.