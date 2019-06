Valaanpyyntiä perustellaan hiilijalanjäljellä ja perinteillä – syrjäkylät toivovat ruokaturismin elvyttävän taloutta

Japanissa valaanlihan syömisellä on pitkät perinteet, joilla pyytämisen puolestapuhujat usein perustelevat maan halukkuutta metsästää merten valtiaita.

Lihan kulutus oli Japanissa huipussaan toisen maailmansodan jälkeen. Heti sodan jälkeisinä vuosina jopa 45 prosenttia japanilaisten syömästä lihasta oli valasta.

Vielä 1960-luvulla japanilaiset söivät valaanlihaa 200 000 tonnia vuodessa. Tänä päivänä kulutus on noin 5 000 tonnia vuodessa, siis 40 grammaa per japanilainen, The Guardian kertoo.

Sanomalehti The Japan Timesin mukaan viime Japanissa joulukuussa toteutetussa kyselytutkimuksessa vain 33 prosenttia vastaajista sanoi haluavansa vielä syödä valasta. Lehden mukaan sekin selittyy sukupolvien välisillä eroilla: sodan jälkeen kasvaneet ovat tottuneet syömään valaanlihaa, nuorisoa se taas ei enää kiinnosta.

Toinen usein kuultu argumentti valaanpyynnin puolesta on sen hiilijalanjälki. The Japan Timesin mukaan yhden naudanlihakilon tuottaminen aiheuttaa kymmenenkertaisen määrän päästöjä verrattuna yhteen kiloon valaanlihaa, vaikka laskelmaan otetaan mukaan pyyntialusten pitkät matkat merelle ja takaisin.

Toisaalta valaanpyynti on niin pienimuotoista, että saatu lihamäärä on murto-osa maassa syötävästä naudanlihasta.

The Guardian haastatteli valaanpyytäjiä japanilaisessa Ayukawan kylässä, joka kärsi pahoja vaurioita vuoden 2011 tsunamissa.

Paikallinen virkamies Shinetsu Oikawa uskoo, että kaupallinen valaanpyynti tuo alueelle turismia. Kylässä ei ole muuta teollisuutta, joten se tarvitsee kipeästi valaanpyynnistä saatavia tuloja pysyäkseen kartalla.

– Haluamme nyt, että turistit tulevat syömään valaanlihaa, käyttämään rahaa kylässä ja auttamaan meitä todella elpymään vuoden 2011 katastrofista, Oikawa sanoi lehdelle.

Ayukawasta lähtee yksi vene ja useita kalastajia maanantaina alkavalle valaanpyyntimatkalle. Kylän kalastajat ovat pyytäneet valaita 1900-luvun alusta saakka.

– Ihmiset täällä ovat pyytäneet valaita pitkään, joten mielestämme on vain luonnollista, että Japani irtautuu valaanpyyntikomissiosta ja kaupallinen metsästys voi taas jatkua, ayukawalainen kalastaja Masaaki Sato kertoi The Guardianille.