Valeuutisten levittäjiä uhkaa vankeus Malesiassa

Malesian hallitus antoi maanantaina lakiesityksen, joka toteutuessaan voisi viedä valeuutisten levittäjät jopa kymmeneksi vuodeksi vankilaan. Lakiesityksen arvostelijoiden mukaan sillä pyritään opposition vaientamiseen.

Laki koskisi myös henkilöitä, jotka levittävät viranomaisten valeuutisiksi katsomaa tietoa Malesiasta maan ulkopuolella. Heitä uhkaisi rangaistus Malesiassa.

Opposition edustajan Charles Santiagon mukaan hallitus pyrkii lailla vaientamaan muun muassa pääministeri Najib Razakin korruptioepäilystä kertomisen.

Laki on hyväksyttävä useissa käsittelyissä sekä parlamentin ylä- että alahuoneessa, mikä on todennäköistä, sillä hallituspuolueilla on enemmistö kummassakin kamarissa.

Malesian sijoitus Toimittajat ilman rajoja -järjestön sanavapauslistauksessa on surkea 144:s 180 maan joukossa.