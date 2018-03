Valheita tunnistava ryhmä: Venäläismedian reaktiossa Salisburyn iskuun on tuttu kaava

Venäjän Kremlin-mieliset tiedotusvälineet ovat reagoineet samaan tapaan Salisburyn hermomyrkkyiskuun kuin MH17-koneen pudotukseen tai avustussaattueen pommittamiseen Syyriassa, arvioi disinformaatiota seulova East Stratcom.

Venäjän tukemia separatisteja syytetään Malaysian Airlinesin koneen ampumisesta alas Ukrainassa vuonna 2014, minkä lisäksi Venäjää on syytetty iskusta avustuskuljetukseen Syyriassa vuonna 2016.

East Stratcomin mukaan medioissa esitetään tapahtumille kirjava joukko selityksiä, jotka ovat omiaan hämmentämään yleisöä.

– Tämä on ehkä klassisin Kremliä myötäilevästä disinformaatiotekniikasta: hämmentää laajaa yleisöä ja samaan aikaan syöttää uskollista yleisöä, yksikön katsauksessa todetaan.

Viestille on sen mukaan ominaista tyrmätä, vääristellä, harhauttaa ja tyrmistyttää.

Ex-agentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julija joutuivat hermomyrkkyhyökkäyksen kohteeksi Salisburyssa kuun alussa. Venäjä on kiistänyt osallisuutensa, mutta Britannian mukaan Venäjä on hyvin todennäköisesti vastuussa iskusta eikä vaihtoehtoisia selityksiä ole.

Britannian parlamentissa puhunut pääministeri Theresa May nimesi kaksi vaihtoehtoa selitykseksi. Venäjä on joko vastuussa iskusta suoraan tai se on menettänyt otteensa sotilastason hermomyrkystä ja antanut sen joutua muiden käsiin.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan maaperällä käytetään hermomyrkkyä toisen maailmansodan jälkeen.