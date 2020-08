Valko-Venäjä aloitti sotaharjoitukset länsirajallaan lähellä Liettuaa ja Puolaa – Saksa väläyttelee laajempia pakotteita

Valko-Venäjä on aloittanut sotaharjoitukset länsirajallaan lähellä Liettuaa ja Puolaa, kertoo Nato-maa Liettua uutistoimisto AFP:lle.

Liettua syytti myös itänaapuriaan jännitteiden kärjistämisestä aikana, jolloin maan istuvaa presidenttiä vastaan järjestetään mittavia mielenosoituksia. Liettuan puolustusministeri Raimundas Karoblis kertoo lausunnossaan AFP:lle, että Valko-Venäjä pyrkii edistämään niin kutsuttujen ulkomaisten uhkien narratiivia.

Karoblis kertoo Liettuan tarkkailevan tilannetta läheisesti Nato-liittolaistensa kanssa, mutta ei näe Valko-Venäjää tällä hetkellä sotilaallisena uhkana.

– Voin vahvistaa Valko-Venäjän eilen ilmoittamat tiedot sotilasharjoitusten alkamisesta lähellä Liettuan ja Puolan rajaa, Liettuan puolustusministeri sanoi.

Valko-Venäjän puolustusministeriö kertoi sunnuntaina, että se aikoo järjestää tällä viikolla sotaharjoituksia Grodnon alueella maanantaista torstaihin. Karoblisin mukaan Valko-Venäjä ei ilmoittanut asiasta etukäteen naapureilleen.

Sotaharjoituksista ilmoitettiin sen jälkeen, kun Valko-Venäjän istuva presidentti Aleksandr Lukashenko oli väittänyt, että sotilasliitto Naton sotilaat olisivat "maan rajalla". Minkäänlaista totuuspohjaa tälle väitteelle ei ole löytynyt, ja myös Nato on kiistänyt sen.

Karoblisin mukaan väitteet rajalla lymyävistä Nato-joukoista eivät ole mitään muuta kuin pyrkimys siirtää vastuuta ja oikeuttaa omia toimia.

– Niin Liettua kuin Natokaan ei aiheuta mitään sotilaallista uhkaa Valko-Venäjälle, Karoblis lisäsi.

EU:n johtajat kokoustavat keskiviikkona Valko-Venäjästä

EU-johtajat kokoontuvat keskiviikkona videon välityksellä järjestettävään hätäkokoukseen, jossa on määrä käsitellä Valko-Venäjän myrskyisää tilannetta vilpillisiksi väitettyjen presidentinvaalien jälkimainingeissa.

Asiasta kertoi tänään Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel Twitterissä. Hänen mukaansa kokous alkaa kello 12 eli Suomen aikaa kello 13.

Michel kertoi tviitissään, että Valko-Venäjän kansalla on oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan ja valita vapaasti johtajansa. Hän myös sanoi, ettei mielenosoittajiin kohdistuvaa väkivaltaa voida hyväksyä.

Britannia ei hyväksy vaalitulosta, Saksa väläyttelee laajempi pakotteita

Britannia kertoi tänään, ettei saarivaltio hyväksy vilpilliseksi kuvailemaansa Valko-Venäjän presidentinvaalitulosta. Samalla Britannia tuomitsi tulosta seuranneiden mielenosoitusten kammottavat tukahduttamisyritykset.

Britannian ulkoministeri Dominic Raab uhkasi vastuussa olevia pakotteilla ja vaati, että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj aloittaisi vaaleista selvityksen.

Maan istuva presidentti Aleksandr Lukashenko on väittänyt voittaneensa viikko sitten järjestetyt presidentinvaalit ylivoimaisesti 80 prosentin äänisaaliilla. Tulos on kuitenkin kyseenalaistettu laajalti.

Saksa kertoi maanantaina olevansa valmis tukemaan suunniteltuakin laajempia pakotteita niille Valko-Venäjän johtohenkilöille, jotka ovat vastuussa mielenosoitusten verisistä tukahduttamistoimista.

EU:n ulkoministerit päättivät perjantaina, että he aikovat koota listan valkovenäläiskohteista, joihin kaavaillut henkilöpakotteet voitaisiin kohdistaa. Saksan hallinnon tiedottaja Steffen Seibert kuitenkin sanoi, että perjantaina suunniteltuja vahvemmat toimet tulisi ottaa myös harkintaan.

Hän kertoi toimittajille, että pakotteiden laajentamisen mahdollisuutta muihin johtohahmoihin selvitetään.

Liettuasta löytyi turva oppositioehdokkaalle

Valko-Venäjän EU- ja Nato-naapurit Liettua ja Puola ovat etujoukoissa vaatimassa oikeudenmukaisia vaaleja Valko-Venäjälle. Valko-Venäjän opposition pääehdokas Svetlana Tihanovskaja on myös löytänyt turvaa Liettuasta, jonne hän pakeni viime viikon tiistaina.

Tihanovskaja on kannustanut Liettuasta käsin kannattajiaan osoittamaan mieltään rauhanomaisesti. Hän lähti ehdolle sen jälkeen, kun hänen puolisonsa ehdokkuus estettiin ja tämä passitettiin vankilaan.

Ihmiset ovat osoittaneet Valko-Venäjällä mieltään viikko sitten sunnuntaina järjestettyjen presidentinvaalien jälkeen, kun Aleksandr Lukashenko valittiin kuudennen kerran peräkkäin presidentiksi. Vaalien tulosta on väitetty vilpilliseksi.

Tihanovskaja on vaatinut monien muiden tavoin uutta äänestystä. Hän on lisäksi vaatinut, että Lukashenko jättää tehtävänsä, mutta tähän saakka on ollut epäselvää, onko hän itse halukas nousemaan Lukashenkon tilalle.

Maanantaisessa videossa 37-vuotias Tihanovskaja kuitenkin kertoi olevansa valmis nousemaan Valko-Venäjän johtoon, jotta maa voisi rauhoittua.

Minskissä mielenosoituksia tehtaiden ja valtiontelevision pääkonttorin luona

Valko-Venäjällä mielenosoittajat ovat kerääntyneet useiden tehtaiden sekä valtiontelevision pääkonttorin ulkopuolelle maan pääkaupungissa Minskissä.

Uutistoimisto AFP:n toimittajat ovat nähneet mielenosoittajien heiluttavan opposition punavalkoista lippua raskaita ajoneuvoja valmistavan tehtaan (MZKT) edustalla. Istuvan presidentin Aleksandr Lukashenkon on ollut määrä vierailla tänään kyseisellä tehtaalla.

AFP:n mukaan tuhannet Minskin traktoritehtaan (MTZ) työntekijät olisivat myös marssineet tänään ulos työpaikaltaan.

Oppositio on vaatinut maahan yleislakkoa reilun viikon takaisten ja vilpilliseksi väitettyjen presidentinvaalien vuoksi.