Valko-Venäjän Lukashenko vihjailee "verilöylystä"

Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko vihjailee, että maassa aiotaan lietsoa väkivaltaisuuksia sunnuntain presidentinvaalien alla. Lukashenkon mukaan on ilmeistä, että pääkaupunki Minskin keskustassa yritetään järjestää "verilöyly".

Itsevaltainen presidentti ei suoraan nimennyt ketään hankkeen toteuttajaksi, mutta syyttävä sormi tuntui osoittavan Lukashenkon vastustajiin. Presidentin mukaan vakauden horjuttamisyritysten tukena ovat "miljardin dollarin resurssit".

Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkoi Valko-Venäjällä tänään tiistaina. Maassa on nähty vaalien lähestyessä poikkeuksellisen laajoja mielenosoituksia Lukashenkon hallintoa vastaan.

– Antakaa minun pelastaa maa, Lukashenko sanoi puheessaan parlamentille ja kansakunnalle.

Useita Lukashenkoa haastamaan ryhtyneitä opposition edustajia estettiin hyvissä ajoin asettumasta ehdolle muun muassa vangitsemalla heidät rikoksista syytettynä. Jäljellä on vielä Svetlana Tihonovskaja, jonka kampanjatilaisuudet ovatkin keränneet runsaasti yleisöä.

Vaalikuvioita sekoitti entisestään 33 venäläisen palkkasotilaan pidätys viime viikolla. Valko-Venäjän mukaan Wagner -yritykselle työskentelevät miehet suunnittelivat levottomuuksia ja terroritekoja vaalien alla. Venäjän mukaan ryhmä oli Valko-Venäjällä läpikulkumatkalla.

Lukashenkon mukaan viranomaisilla on tietoja myös Valko-Venäjän eteläosaan lähetetystä toisesta ryhmästä.

– Saamme heidät kaikki kiinni, presidentti vakuutti.

Valko-Venäjällä on jyllännyt myös koronavirusepidemia, jonka vakavuutta Lukashenko on toistuvasti vähätellyt. Hän on kertonut saaneensa itsekin tartunnan, mutta sairastaneensa taudin oireettomana.