Valko-Venäjän kansa lähti sankoin joukoin kaduille vaatimaan Lukashenkan eroa – poliisi otti kiinni ainakin 150 mielenosoittajaa

Valko-Venäjän poliisi otti sunnuntaina kiinni yli sata mielenosoittajaa pääkaupunki Minskissä. Mielenosoittajat lähtivät kaduille jo neljäntenä perättäisenä viikonloppuna istuvaa presidenttiä Aljaksandr Lukashenkaa vastaan.

Kaduille lähteneiden mielenosoittajien määrän arvioitiin nousseen yli sataantuhanteen. Joidenkin arvioiden mukaan mielenosoittajien määrä saattoi nousta jopa tähän asti suurimmaksi, noin 150 000:een.

Ihmisoikeusjärjestö Vjasnan mukaan pääkaupungissa otettiin kiinni ainakin 150 ihmistä.

Mielenosoituksia seurannut uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoi, että marssijoiden joukossa oli laaja kirjo osanottajia, opiskelijoista ja lapsiperheistä katolisiin pappeihin ja urheilijoihin. Monet kantoivat Valko-Venäjän vanhaa punavalkoista lippua.

Viranomaisten toimet kansanliikkeen tukahduttamiseksi eivät näyttäneet toimivan, vaikka Minskin keskustaan oli tuotu turvallisuusjoukkoja, vesitykkejä ja panssaroituja joukkojenkuljetusautoja.

Osa kadulle lähteneestä väestä järjesti piknikejä presidentin palatsin edessä. Iskulauseissa ja kylteissä vaadittiin Lukashenkan pidättämistä ja viemistä oikeuden eteen.

– Haluan uudet ja rehelliset vaalit, sanoi marssilla mukana ollut 28-vuotias Nikita Sazanovits.

Moni marssilla ollut sanoi aikovansa jatkaa protestoimista, kunnes Lukashenka luovuttaa ja eroaa.

Valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova tviittasi, että mielenosoittajat ovat olleet liikkeellä myös muissa kaupungeissa, kuten Mahiljoussa ja Homelissa.

Tsihanouskaja kannusti videolla

Lukashenka valittiin 9. elokuuta pidetyissä presidentinvaaleissa kuudennen kerran presidentiksi 80 prosentin äänisaaliilla. Vaalitulosta pidetään vilpillisenä.

Minskin suurmielenosoitukset ovat keränneet kolmena edellisenä sunnuntaina satatuhatta mielenosoittajaa, ja ne ovat pysyneet pääosin rauhallisina.

Liettuaan paennut oppositiojohtaja ja mielenosoittajien silmissä presidentinvaalien laillinen voittaja Svjatlana Tsihanouskaja lähetti mielenosoitukselle tueksi videoviestin, jossa hän sanoi liikkeen pysyvän vahvana niin kauan kun se on yhtenäinen.

Lukashenka on hakenut tukea Venäjältä, joka on varoittanut reagoivansa, jos länsimaat yrittävät puuttua Valko-Venäjän tilanteeseen. Presidentti Vladimir Putin on väläytellyt sotilaallisen avun lähettämistä.

Putin on perinteisesti yrittänyt yhdistää Venäjää ja Valko-Venäjää, mutta Lukashenka on pyrkinyt torjumaan suuren naapurin kosiskelut ja yrittänyt tasapainotella lännen kanssa. Liikkumatila alkaa kuitenkin käydä yhä ahtaammaksi. Mielenosoitusten jatkuessa Lukashenka on poseerannut rynnäkkökiväärin kanssa ja luotiliiveihin sonnustautuneena.