Valkoisen talon entinen Venäjä-asiantuntija ampui alas salaliittoteorioita

Valkoisen talon entinen Venäjä-asiantuntija moittii republikaaneja salaliittoteorioihin uskomisesta. Presidentti Donald Trumpin virkarikostutkinnassa kuullun Fiona Hillin mukaan osan republikaaneista toistama tarina siitä, että Ukraina olisi jotenkin salassa sotkeutunut Yhdysvaltain taannoisiin presidentinvaaleihin, on fiktiivinen.

– Kuulemani perusteella osa teistäkin tässä komiteassa vaikuttaa uskovan, että Venäjä ja sen turvallisuuspalvelu ei toteuttanut kampanjaa maatamme vastaan – ja ehkä jotenkin, jostain syystä Ukraina teki niin. Tämä on fiktiivinen tarina, jonka on sepittänyt ja jota on levittänyt Venäjän turvallisuuspalvelu itse, Hill sanoi avauspuheenvuorossaan.

Hillin mukaan on kiistatta todistettu, että Venäjä hyökkäsi systemaattisesti Yhdysvaltojen demokraattisia instituutioita vastaan vuonna 2016.

– Onnistuneen vaikutuskampanjan jäljet ovat ilmeisiä maassamme yhä. Maatamme revitään kahtia. Totuutta kyseenalaistetaan.

Hillin mukaan Venäjän tiedustelupalvelut yrittävät parhaillaan sotkeutua myös ensi vuoden presidentinvaaleihin, ja aika suunnitelman estämiseksi alkaa loppua. Hän vetosi republikaaneihin, jotta nämä eivät levittäisi poliittisesti motivoituja valheita, jotka selvästi ajavat Venäjän etuja.

Hill on riippumaton ulkopolitiikan asiantuntija, joka on palvellut sekä demokraatti- että republikaanipresidenttejä. Hänet pestattiin kansalliseen turvallisuusneuvostoon toissa vuonna Venäjän ja Euroopan asiantuntijaksi. Hänen toimialaansa kuului myös Ukraina.