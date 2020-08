Valkovenäläismies STT:lle: Valtion median toimittajat irtisanoutuvat ja tehtaat lakkoilevat historiallisessa protestiliikkeessä Valko-Venäjällä

Valkovenäläisen miehen mukaan maan kansalaiset ovat aktivoituneet nyt historiallisella tavalla.

STT:n haastattelema minskiläinen mies esiintyy Valko-Venäjän tilanteen vuoksi jutussa nimettömänä. Hän kertoo, että poliisin kovista otteista huolimatta mielenosoitukset jatkuivat maassa myös torstaina.

Twitterissä on liikkunut tietoja siitä, että useat valkovenäläiset tehtaat aloittivat lakkoilun torstaina solidaarisuuden osoituksena, minkä STT:n haastattelema mies vahvistaa. Hän korostaa, että mielenosoitukset ovat olleet rauhanomaisia, vaikka niistä on yritetty maalata kuvaa "väkivaltaisina työttömien protesteina".

– Olen nähnyt itse, kuinka ihmiset ovat tänäänkin muodostaneet rauhanomaisia ihmisketjuja kadulla protestoidakseen. Protestit ovat rauhanomaisia ja sivistyneitä.

Valko-Venäjän viranomaisten mukaan mielenosoituksissa on pidätetty yhteensä jo 6 700 ihmistä. Ainakin kaksi mielenosoittajaa on kuollut.

Vilppi oli harvinaisen näkyvää ja räikeää

Valko-Venäjällä on kärsitty poliittisesta apatiasta itsevaltaisen presidentin Aleksandr Lukashenkon pitkän vallan alla. Nyt kansalaiset ovat kuitenkin aktivoituneet protestoimaan jo kesästä lähtien sen jälkeen, kun monia merkittäviä oppositioehdokkaita estettiin asettumasta ehdolle vaaleihin.

STT:n haastattelema mies arvioi protestien eskaloitumisen syyksi, että Lukashenkolla oli pitkästä aikaa vastassaan oppositioehdokkaita, joilla oli selkeä visio ja mahdollisuuksia haastaa presidentin linjaa.

Hän arvioi, että myös koronavirus on saanut kansalaiset turhautumaan. Presidentti on vähätellyt koronan vaarallisuutta jatkuvasti ja kehottanut sen hoitoon kaikkea alkoholista maataloustöihin.

Viimeinen niitti oli, kun Lukashenko valittiin sunnuntaina kuudennen kerran peräkkäin presidentiksi ja hänen väitettiin voittaneen vaalit 80 prosentin ääniosuudella. Tämän jälkeen Lukashenkon haastaja, opposition ehdokas Svetlana Tihanovskaja, pakeni Liettuaan.

Vaalivilppi ei ole maassa uusi asia, mutta nyt todisteet siitä levisivät sosiaalisen median kuvien ja videoiden välityksellä, mikä sai ihmiset tietoiseksi vilpistä nopeasti, STT:n haastattelema mies arvioi.

– Ihmiset todistivat itse, että monissa äänestyspaikoissa Tihanovskaja voitti vaalit selkeästi. Siksi he hermostuivat, kun Lukashenkon väitettiin voittaneen vaalit jopa 80 prosentin osuudella.

Tämä yhdistettynä mielenosoitusten poliisiväkivaltaan on saanut monet aiemmin hallitusta myötäilleetkin tahot aktivoitumaan.

– Räikeä poliisiväkivalta on saanut monet valtionmedian toimittajat eroamaan, koska nämä eivät olleet samaa mieltä tavasta, jolla tapahtumat esitettiin valtion televisiokanavilla. Tämä on epätavanomaista, koska normaalisti valtion media on ollut tiivis osa hallitusta.