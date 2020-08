Valtapuolue DPS voitti niukasti Montenegron vaalit, mutta oppositio voi vielä syrjäyttää sen vallasta

Montenegrossa hallitseva valtapuolue DPS on voittanut vaalit 35 prosentin ääniosuudella, kertovat viralliset vaalitulokset.

Oppositiokoalitio voi kuitenkin yhdistyessään syrjäyttää puolueen vallasta ensimmäistä kertaa kolmeen vuosikymmeneen.

Serbia- ja Venäjä-myönteinen oppositio keräsi äänistä 32,5 prosenttia.

Presidentti Milo Djukanovicin länsimielisen valtapuolueen johdolla Montenegro liittyi sotilasliitto Natoon vuonna 2017, ja presidentti on asettanut maan tavoitteeksi myös EU-jäsenyyden.

Djukanovic on saanut suitsusta EU-jäsenyyden edistämisestä, mutta samalla hän on saanut kritiikkiä vallan keskittämisestä, korruptiosta ja rikollisyhteyksistä.

Kirkkokiista sai papiston kaduille

Serbian ortodoksinen kirkko tukee Djukanovicin vastustajia, sillä se raivostui viime vuonna säädetystä laista, jonka mukaan muun muassa sadat maan luostarit saattavat päätyä valtion omistukseen, jos kirkko ei pysty todistamaan niiden omistussuhteita.

Viime vuonna säädetty laki aiheutti mittavia pappien johtamia hallitusta vastustavia mielenosoituksia. Protesteja tuki serbimyönteinen oppositio, joka syyttää Djukanovicin yrittävän pyyhkiä pois heidän perintönsä.

Vaikka Montenegro julistautui itsenäiseksi Serbiasta vuonna 2006, on Serbian ortodoksinen kirkko edelleen maan suurin uskonnollinen instituutio. Kolmannes maan asukkaista identifioituu serbeiksi.

Kirkkokiistan yhteydessä Djukanovic on pyrkinyt esittämään itsensä montenegrolaisen itsenäisyyden suojelijana ja sanonut kansallismielisten serbivoimien uhkaavan itsenäisyyttä.

Hän kehotti myöhään sunnuntaina maata odottamaan seuraavana päivänä saatavien virallisten tulosten ilmoittamista.

– DPS on vahvin puolue Montenegrossa, hän sanoi ja vakuutteli puolueen voivan saada yhteensä 40 paikkaa sen perinteisten liittolaisten kanssa.

– Kilpailu enemmistöstä on vielä käynnissä, Djukanovic vakuutti.

Presidentille suitsutusta ja korruptiosyytö ksiä

Serbimielisen liittouman johtaja Zdravko Krivokapic on kuitenkin ehtinyt jo julistaa juhlallisesti hallinnon kaatuneen. Liittouman tukijoukot juhlivat maan pääkaupungin Podgorican kaduilla ilotulituksia ampuen ja kerääntyen pääkaupungin pääasiallisen ortodoksikirkon edustalle.

Nähtäväksi jää, pystyykö oppositio rakentamaan toimivan liittouman. Oppositioon mahtuu niin äärioikealla olevia serbinationalisteja kuin kansalaismielisiä liberaalejakin.

Djukanovicilla on parhaillaan käynnissä toinen presidenttikausi. Ennen valintaansa presidentiksi hän luotsasi Montenegroa pääministerin pallilta neljän kauden ajan. Hänellä itsellään on vaalit edessä vasta vuonna 2023.

Presidenttiä on ylistetty siitä, miten hän on tehnyt Montenegrosta EU:n jäsenyysmittelöiden osalta Balkanin alueen ennakkosuosikin. Toisaalta Djukanovicin kriitikot syyttävät hänen muuttaneen maan henkilökohtaiseksi valtakunnakseen, joka on rakentunut korruption ja rikollisyhteyksien päälle.

Yhdysvaltalainen demokratiaa seuraava kansalaisjärjestö Freedom House on nimennyt 620 000 asukkaan Montenegron "hybridivaltioksi", joka ei ole enää demokraattinen maa. Muun muassa julkisuuteen nousseet oikeuslaitokseen liittyvät skandaalit sekä järjestelmälliseen korruptioon liittyvät paljastukset ovat olleet syitä arvion heikentymiselle.