Valtava risteilyalus törmäsi satamalaituriin Venetsiassa – turistien pakeneminen tallentui videoille: "Risteilyalusten ei tule liikennöidä Giudeccalla"

Valtava risteilyalus törmäsi sunnuntaina satamalaituriin Venetsiassa, kertovat italialaiset tiedotusvälineet.

Rannalla olleiden turistien nähtiin juoksevan karkuun, kun MSC Opera -niminen alus louhi moottori huutaen laituria. Risteilyalus törmäsi lopulta River Countess -nimiseen turistiveneeseen.

13-kantisen Operan matkan jylisevä loppu tallentui videoille, joita onnettomuuden silminnäkijät julkaisivat sosiaalisessa mediassa:

This is the moment a huge cruise ship crashes into a tourist boat and the dockside in Venice, as dozens of people run away in panichttps://t.co/7ErXUtt6qr pic.twitter.com/xi92IqvAkI — ITV News (@itvnews) 2. kesäkuuta 2019

Breathless view of from the cruise ship itself crashing into Venice pier #grandinavi pic.twitter.com/rSccvAyTZv — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 2. kesäkuuta 2019

Neljä ihmistä loukkaantui lievästi San Basilio-Zatteressa suositun turistikohteen Giudecca-kanaalin varrella sattuneessa onnettomuudessa, kertovat sataman viranomaiset. River Countessissa törmäyshetkellä olleet loukkaantuneet vietiin sairaalaan tarkistettaviksi.

Loukkaantuneiden kansallisuuksista ei ollut tietoa sunnuntaina alkuiltapäivästä.

– MSC:n aluksella sattui moottorihäiriö, josta kapteeni välittömästi ilmoitti, kertoi aluksen hinauksessa mukana olleen hinaajayrityksen johtaja Davide Calderan italialaisille tiedotusvälineille.

– Moottori oli tukkeutunut, mutta työntövoima oli päällä, koska aluksen nopeus kasvoi, hän jatkoi.

Alusta Giudeccan kanaaliin saattaneet kaksi hinaajaa pyrkivät hidastamaan risteilijää, mutta toinen ketjuista, joka yhdisti aluksen hinaajiin, katkesi paineen alla, Calderan lisäsi.

Risteilijäriita repii jälleen

Onnettomuus on herättänyt uudelleen eloon tulenaran keskustelun, jota Venetsiassa on käyty risteilyaluksista. Poikkeuksellisen lähellä rannikkoa purjehtivien suurten alusten uskotaan tekevän mittavia tuhoja kaupungille ja sen herkälle ekosysteemille.

Kriitikoiden mukana aluksista syntyvät aallot rapauttavat usein tulvien alle joutuvan laguunikaupungin perusteita.

– Se, mitä Venetsian satamassa tapahtui tänään, on vahvistus sille, mitä olemme sanoneet jo jonkin aikaa, Italian ympäristöministeri Sergio Costa kirjoitti Twitterissä.

– Risteilyalusten ei tule liikennöidä Giudeccalla. Olemme tehneet töitä niiden siirtämiseksi jo kuukausien ajan ja olemme lähestymässä ratkaisua, hän jatkoi.

Toivotaan nopeaa ratkaisua

Venetsian satamaviranomaiset kertoivat pyrkivänsä vapauttamaan onnettomuuden tukkiman kanaalin.

– Huomisesta lähtien meidän tulee lähteä liikkeelle, yhdessä ja niin nopeasti kuin mahdollista, jotta saisimme ratkaistua risteilyalusongelman, sanoi Pino Musolino Pohjois-Adrianmeren merisatamavirastolta.

MSC Cruises -laivayhtiö on perustettu vuonna 1960. Yritys on rekisteröity Sveitsiin ja sen päämaja on Genevassa. 15 vuotta sitten rakennettu onnettomuusalus Opera on rekisteröity Panamaan. Suureen risteilijään mahtuu yhteensä hieman vajaat 2 700 matkustajaa ja aluksella on teatteri, tanssisali ja vesipuisto lapsia varten.

Opera on kärsinyt mekaanisista ongelmista myös vuonna 2011 kesken Baltian risteilyn.

Juttua päivitetty kello 13:57: Video lisätty

Juttua päivitetty kello 14:01: Toinen video lisätty

Juttua täydennetty kello 14:28.