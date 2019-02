Vangitut Katalonian separatistijohtajat oikeuteen yli vuoden odotuksen jälkeen

Katalonian vangitut itsenäisyysjohtajat siirrettiin perjantaina aamulla Katalonian vankiloista pääkaupunkiin Madridiin odottamaan oikeudenkäyntiä, kertoo paikallinen Catalan News. Oikeudenkäynnin kahtatoista separatistijohtajaa vastaan on määrä alkaa lähiviikkoina. Osa heistä on odottanut vankeudessa jopa 15 kuukautta.

Separatistijohtajia syytetään kapinasta ja julkisten varojen väärinkäytöstä. Heitä saattavat odottaa jopa 25 vuoden tuomiot.

Separatistijohtajat julistivat Katalonian itsenäiseksi lokakuussa 2017 kansanäänestyksen jälkeen. Espanjan keskushallinto mitätöi julistuksen ja otti Katalonian suoraan hallintaansa.

Yhdeksän itsenäisyysjohtajaa tuotiin vankiloista Madridiin varhain perjantaiaamuna. Catalan Newsin mukaan kymmenet mielenosoittajat olivat kokoontuneet seuraamaan ainakin Katalonian parlamentin entisen puheenjohtajan, Carme Forcadellin, siirtoa. Katalonian lippuja kantaneet kannattajat yrittivät pysäyttää autosaattueen tukkimalla ajotien.

Oikeudessa ei tulla näkemään ex-presidentti Puigdemontia

Oikeudenkäynnin on määrä alkaa joko helmikuun 7. tai 12. päivänä, kertoi Espanjan korkeimman oikeuden presidentti Carlos Lesmes perjantaina. Tuomari Pablo Llarenan mukaan syytetyt suunnittelivat vuosien ajan saavansa Katalonialle itsenäisyyden hinnalla millä hyvänsä.

Katalonian itsenäisyyden kannattajille oikeudenkäynti on poliittinen ajojahti. Monien espanjalaisten mielestä se on puolestaan ansaittu rangaistus salaliitosta, jonka tarkoituksena oli hajottaa Espanja. Samalla se testaa maan oikeusjärjestelmän puolueettomuutta, arvioi The Economist.

Oikeudessa ei tulla näkemään Carles Puigdemontia, Katalonian entistä presidenttiä, joka pakeni Belgiaan muutama päivä itsenäisyysjulistuksen jälkeen vuonna 2017. Espanja ei aio käsitellä poissaolevien syytettyjen tapauksia.

Oikeudenkäynnin seuratuimmaksi henkilöksi noussee entinen alueellinen varapresidentti Oriol Junqueras, joka teki päätöksen jäädä Espanjaan ja saattaa nyt saada 25 vuoden tuomion.