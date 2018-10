Vanha valta murenee hiljalleen – heikko menestys Baijerin osavaltiovaaleissa lyö kiilaa Saksan hallituspuolueiden välille

Eilisistä Baijerin osavaltiovaaleista näkee, että Saksassa asemansa vakauttaneet valtapuolueet heikkenevät ja poliittinen kenttä sirpaloituu aiempaa vahvemmin, kertoo tutkija Tuomas Iso-Markku Ulkopoliittisesta instituutista UPI:sta.

Molemmat Baijerin vaaleihin osallistuneet ja liittovaltion hallitukseen kuuluvat puolueet, eli kristillisdemokraattien baijerilainen sisarpuolue CSU ja sosiaalidemokraattien SPD, hävisivät vaaleissa todella merkittävästi.

– Se tietysti aiheuttaa epävarmuutta Berliinin suuren hallituskoalition tulevaisuutta ajatellen. Liittovaltiotasolla SPD pelkää yhä enemmän sitä, että osallistuminen tähän hallitukseen murentaa täysin heidän asemansa Saksan poliittisella kentällä. CSU:n ja liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraattisen CDU-puolueen välillä tilanne varmasti jatkuu jännitteisenä.

Iso-Markun mukaan CSU:ssa on niitä, jotka haluavat sälyttää pääsyyn Baijerin vaalituloksesta Merkelin harteille. Merkel ja moni muu CDU:n piireissä taas haluaa korostaa näkemystä, jossa CSU itse heikensi äänestäjien luottamusta itseensä toimimalla viime vuosina ikään kuin hallituksen sisäisenä oppositiopuolueena.

– Merkelin hallituskoalitio on kulkenut perustamisestaan lähtien kriisistä kriisiin juuri tämän CDU:n ja CSU:n sekä sisäministeri Horst Seehoferin ja Merkelin nokittelun takia. Tämä vaalitulosluku vahvistaa niitä tekijöitä, jotka tähänkin mennessä ovat pitäneet kriisitilaa yllä, hän sanoo.

Vihreät juhlivat

Baijerin vaalien toinen suuri muutos oli vihreiden vaalimenestys, joka teki puolueesta osavaltion toiseksi suurimman noin 17 prosentin ääniosuudella. Iso-Markun mukaan vihreille on merkittävää, että mielipidemittausten osoittama kannatus realisoitui myös vaaleissa ja vahvisti puolueen asemaa toisessa suuressa eteläsaksalaisessa osavaltiossa.

– Naapurissa Baden-Württembergissä vihreät johtavat suurta osavaltiota, joka on perinteisesti ollut kristillisdemokraattien valta-aluetta. Viimeisissä liittopäivävaaleissa vihreät jäivät melko kauas tavoitteistaan, mutta tämä Baijerin vaalitulos antaa heille uskoa.

Maahanmuuttoa vastaan puhunut Vaihtoehto Saksalle -puolue (AfD) taas nousi vaaleissa ensimmäistä kertaa Baijerin maapäiville noin 10 prosentin kannatuksella, ollen puolueista neljänneksi suurin.

– Heille tärkeintä on se, että heillä on nyt edustus kaikissa paitsi yhdessä Saksan osavaltiosta. He varmasti odottivat parempaa vaalitulosta, mutta nyt myös Freie Wähler -puolue, "vapaat äänestäjät", meni heidän edelleen. AfD:n jalansija osavaltiotasolla alkaa olla todella vahva, ja he ovat vakiintuneet osaksi saksalaista politiikkaa, Iso-Markku kertoo.

Seuraava merkittävä ilmapuntari Saksan politiikan suhteen tulee Iso-Markun mukaan jo parin viikon päästä Hessenin osavaltiovaaleissa.

– Tätä taustaa vasten ne saavat suuren painoarvon. Niitä seurataan varmasti hyvin tarkasti Berliinissä.

Yhtenäisyyttä EU:sta?

Saksan hallituspuolueiden heikko vaalitulos Baijerissa on lommo maan hallituksen uskottavuudelle, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Uskottavuutta taas tarvittaisiin kipeästi muun muassa brexit-sopimuksen neuvottelemiseen ja talousvaikeuksien kanssa painivan Italian pitämiseen ruodussa.

– Liittokansleri Merkel on yleensä yrittänyt pitää hallitusjoukkojensa rivejä kasassa vetoamalla nimenomaan EU:n vaikeaan tilanteeseen. Tätäkin hallitusta muodostettaessa hän piti palopuheita siitä, että EU-integraatio on historiallisen vaikeassa tilanteessa, joka vaatii vahvaa, toimintakykyistä Saksaa, Tiilikainen kertoo.

– Sillä kortilla hän yleensä aina pelaa, sillä EU on Saksassa tärkeä tekijä, joka puhuttelee laajasti puoluekenttää. Kun hän on peräänkuuluttanut vahvaa Saksan hallitusta, rivien välissä hänen viestinsä on, että häntä tarvitaan siinä veturina.

