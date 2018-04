Vankeuteen tuomittu Brasilian ex-presidentti valmis antautumaan

Brasiliassa korruptiosta vankeuteen tuomittu entinen presidentti sanoo olevansa valmis antautumaan viranomaisille. Luiz Ignacio Lula da Silva vakuutti hurraaville kannattajilleen syyttömyyttään.

Lula ei antautunut viranomaisille oikeuden asettamaan määräaikaan mennessä.

Hänet on tuomittu korruptiosta 12 vuodeksi vankeuteen. Lula pyrkii siitä huolimatta uudelleen presidentiksi, ja hän on ollut ennakkosuosikki ensi syksyn vaaleissa. Lula on valittanut tuomiosta, mutta oikeus ei suostunut lykkäämään tuomion täytäntöönpanoa siinä pelossa, että hän nousee uudelleen valtaan ja saa syytesuojan.