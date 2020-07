Valko-Venäjän keskusvaalikomissio ei anna oppositioehdokas Viktor Babarikon asettua ehdolle presidentinvaaleihin. Babarikoa oli ennalta pidetty vahvimpana haastajana presidentti Aleksandr Lukashenkolle, joka tavoittelee elokuun vaaleissa kuudetta kauttaan.

Entinen pankinjohtaja Babariko otettiin kiinni kesäkuussa, ja viranomaisten mukaan häntä epäillään talousrikoksista. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on tunnustanut hänet mielipidevangiksi.

Komissio äänesti yksimielisesti Babarikon ehdokkuutta vastaan. Puheenjohtajan mukaan Babariko ei ollut tehnyt selkoa kaikista tuloistaan ja lisäksi hänen kampanjansa oli saanut tukea ulkomailta.

Valko-Venäjän viranomaiset ovat nimittäneet Babarikoa Moskovan sätkynukeksi, koska hän johti aikaan Venäjän Gazprombankin valkovenäläistä tytäryhtiötä.

Keskusvaalikomissio hylkäsi myös toisen oppositioehdokkaan. Valeri Tsepkalon ehdokkuus hylättiin, koska hänellä ei komission mukaan ollut riittävästi allekirjoituksia tukijalistallaan. Nimiä vaaditaan 100 000.

Tohveleilla Lukashenkoa vastaan

Ehdolle päästettiin kuitenkin yllättäen Svetlana Tihonovskaja, joka asettui ehdolle sen jälkeen, kun hänen aviomiehensä Sergei Tihonovski vangittiin. Videobloggaajana tunnettu Sergei Tihonovski pyrki aiemmin itse ehdokkaaksi ja nimitteli kampanjaiskulauseessaan Lukashenkoa "torakaksi". Hänen kannattajansa heiluttelevat mielenosoituksissa torakantappoaseena käytettyjä tohveleita.

Tihonovskia syytetään yleisen järjestyksen häiritsemisen lietsomisesta, ja hän saattaa saada vankeustuomion.

Valko-Venäjän ilmapiiri on ollut levoton vaalien edellä. Maassa on ollut laajoja mielenosoituksia itsevaltiaan ottein hallitsevaa Lukashenkoa vastaan.

Maan koronavirustilanne on vaikea, sillä yhdeksän miljoonan asukkaan maassa on todettu yli 65 000 tartuntaa, eli lähes 7 000 tapausta miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku on reilut 1 300. Lukashenko ei ole kuitenkaan suostunut siirtämään vaaleja eikä määräämään tiukkoja rajoitustoimia.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj ei ole vuoden 1995 jälkeen tunnustanut yksiäkään Valko-Venäjän vaaleja vapaiksi ja rehellisiksi.