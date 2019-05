Ranskassa mellakkapoliisi on ottanut yhteen kapitalismia vastustavien mielenosoittajien kanssa Pariisissa järjestettävän suuren vappumarssin edellä.

Väkivaltaisuudet alkoivat, kun sadat niin kutsutun mustan blokin aktivistit tunkeutuivat kerääntyvän väkijoukon kärkeen Montparnassen bulevardilla. Aktivistit heittelivät pulloilla ja muilla esineillä poliiseja, jotka puolestaan käyttivät kyynelkaasua, kertoi uutistoimisto AFP:n toimittaja.

Välikohtaus alkoi noin puolitoista tuntia ennen vappumarssin suunniteltua alkua. Alkuiltapäivästä poliisi sanoi ottaneensa kiinni 165 ihmistä kuulusteluja varten.

Pariisiin on sijoitettu yli 7 400 poliisia ja santarmia.

Viranomaiset olivat jo aiemmin varoittaneet, että tänä vuonna vappumarssien aikaan saattaa ilmetä ongelmia. Vain viikko sitten hallitusta vastustavien keltaliivien johtajat olivat hylänneet presidentti Emmanuel Macronin esittämät veronalennukset. Johtajien mukaan ne olivat liian pieniä ja tulivat liian myöhään. He sanoivat protestien jatkuvan.

Keltaliivien protestit alkoivat viime vuonna, kun polttoaineen ja eläkkeiden verotusta kiristettiin.

Poliisi hajotti Pietarissa opposition luvallisen vappumielenosoituksen

Pietarissa poliisi hajotti opposition luvallisen mielenosoituksen ja otti yli 60 siihen osallistunutta kiinni. Poliisi puuttui mielenosoitukseen sen jälkeen, kun sen osanottajat alkoivat huutaa presidentti Vladimir Putinia arvostelevia iskulauseita, kertoi kansalaisjärjestö OVD-info.

Mielenosoitukseen osallistui parituhatta ihmistä. He kantoivat Putinin kuvia ja huusivat: "Putin on varas" ja "Tämä on meidän kaupunkimme".

Sri Lankassa vappua vietetään tiukkojen turvatoimien varjossa

Poikkeustilassa veristen terrori-iskujen jäljiltä olevassa Sri Lankassa turvatoimia on tiukennettu entisestään vappua varten. Useita päivälle suunniteltuja vappumarsseja ja muita tapahtumia on peruttu uusien pommi-iskujen pelossa.

Poliisilla on käynnissä useita etsintäoperaatioita eri puolilla maata, minkä lisäksi armeija partioi kaduilla. Pääkaupungissa Colombossa useita katuja on suljettu liikenteeltä.

Presidentti Maithripala Sirisena ja pääministeri Ranil Wickremesinghe osallistuivat tiukasti vartioituun tilaisuuteen, jossa muistettiin maan 26 vuotta sitten murhattua presidenttiä Ranasinghe Premadasaa. Entisen presidentin surmasivat Tamilin tiikerit vappumarssille tehdyssä itsemurhapommituksessa vuonna 1993.

Osana tilaisuuden turvatoimia nykyinen presidentti kuljetettiin paikalle yhdessä kolmesta identtisestä autosaattueesta.

– Tämä tehtiin, jotta voitaisiin varmistaa, ettei kenelläkään ollut etukäteen tiedossa presidentin käytössä olevia ajoneuvoja, kommentoi poliisilähde AFP:lle.

Presidentin puolue SLFP piti vain pienikokoisen tilaisuuden suljetuin ovin vanhimman puolueväen kesken. Myös oppositiojohtaja ja entinen presidentti Mahinda Rajapakse peruutti oman vapputapahtumansa.

Pääsiäissunnuntaina useisiin kirkkoihin ja hotelleihin Sri Lankassa tehdyissä itsemurhaiskuissa kuoli yli 250 ihmistä. Iskujen tutkinnan aikana on pidätetty yli 150 ihmistä, joilla uskotaan olevan kytköksiä iskut tehneisiin jihadisteihin.

Pääministeri kertoi tiistaina, että osa epäillyistä on yhä vapaalla jalalla. Iskujen tekijäksi on ilmoittautunut äärijärjestö Isis. Sri Lankan viranomaisten mukaan iskujen varsinainen toteuttaja on srilankalainen NTJ-äärijärjestö, joka on vannonut uskollisuutta Isisin johtajalle Abu Bakr al-Baghdadille.

Sri Lankan roomalaiskatolinen kirkko peruutti viime sunnuntain palveluksensa terrori-iskujen pelossa, mutta ilmoitti jatkavansa tämän viikon sunnuntaina.