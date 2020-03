Varapresidentti Pence puolustelee Trumpin matkustuskieltoa: "Ei mitään epäselvää"

Yhdysvaltojen varapresidentti Mike Pence on puolustellut presidentti Donald Trumpia sekä Trumpin Schengen-maille asettamaa matkustuskieltoa.

Trumpin ilmoittamia rajoituksia on arvosteltu muun muassa äkkinäisiksi ja epäloogisiksi. Ne eivät esimerkiksi koske Britanniaa, joka on Euroopan suurimpia maita ja jossa on todettu jo lähemmäs 500 koronatartuntaa.

Pence sanoi CNN:lle, ettei kiellossa ole mitään epäselvää. Hänen mukaansa Trump päätti matkustuskiellosta saman tien saatuaan asiasta selvitystä terveystiimiltään.