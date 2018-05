Vastasiko Trumpin asianajaja pitkään avoimena olleeseen kysymykseen? – Giuliani CNN:lle: Muellerin tiimi ei nosta rikossyytteitä istuvaa presidenttiä vastaan

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asianajaja Rudolph Giuliani on antanut ymmärtää, ettei istuvaa presidenttiä vastaan tulla nostamaan rikossyytteitä Venäjä-tutkinnassa. Giulianin mukaan tutkintaa johtavan erikoissyyttäjä Robert Muellerin tiimi on informoinut Trumpin lakimiehiä siitä, etteivät he voi nostaa rikossyytteitä Trumpia vastaan. Mueller ei ole vahvistanut Giulianin väitettä, ja Muellerin tiedottaja on kieltäytynyt kommentoimasta asiaa.

Asiasta kertovan uutiskanava CNN:n mukaan kyse ei todennäköisesti ole kuitenkaan siitä, että Muellerin tutkinnassa oltaisiin välttämättä tultu tulokseen, jonka mukaan Trumpilla olisi puhtaat paperit Venäjä-tutkinnassa. Giulianin kommentti perustuu CNN:n mukaan todennäköisesti Yhdysvaltain oikeusministeriön pitkään olemassa olleeseen ohjeistukseen, jonka mukaan istuvaa presidenttiä vastaan ei voida nostaa rikossyytteitä.

– He voivat ainoastaan kirjoittaa raportin, Giuliani sanoi keskiviikkona.

– He eivät voi nostaa rikossyytettä. Ainakin he myönsivät sen meille pienen taistelun jälkeen. He myönsivät sen meille, Giuliani jatkoi.

Virkasyyte mahdollinen

Jos Giulianin väite pitää paikkaansa, antaisi se vastauksen pitkään avoimena olleeseen kysymykseen siitä, aikooko Mueller mahdollisten todisteiden löytyessä nostaa rikossyytteitä istuvaa presidenttiä vastaan ja samalla haastaa oikeusministeriön ohjeistuksen. Giulianin väitteen perusteella Mueller tiimeineen näyttäisi kuitenkin turvautuvan tarvittaessa muihin keinoihin istuvan presidentin haastamiseksi.

Ohjeistus ei jätä Muelleria kuitenkaan aseettomaksi, jos tutkinnassa ilmenee todisteita, jotka johtaisivat normaalissa tapauksessa rikossyytteisiin. Mueller voi laatia asiasta oikeusministeriölle raportin, joka puolestaan voi toimia perustana virkasyytteelle.

Oikeusministeriön ohjeistus istuvan presidentin rikossyytteistä on ollut olemassa Yhdysvaltain entisen presidentin Richard Nixonin hallinnosta lähtien ja sen on vahvistanut uudelleen Bill Clintonin hallinto, CNN kertoo. Ohjeistusta ei koskaan ole testattu oikeudessa.

"Tästä on ollut paljon spekulaatioita"

Rikossyytteiden nostamisesta istuvaa presidenttiä vastaan on keskusteltu ja spekuloitu useasti Yhdysvalloissa erityisesti Venäjä-tutkinnan myötä. Tutkinnassa Mueller tutkijoineen selvittää Venäjän sekaantumista Yhdysvaltain toissavuoden presidentinvaaleihin ja sitä, juonitteliko Venäjä Trumpin kampanjatiimin kanssa.

Spekulointia kommentoi muun muassa Yhdysvaltain varaoikeusministeri Rod Rosenstein viime kuussa, kun häneltä kysyttiin, voiko istuvaa presidenttiä vastaan nostaa rikossyytteitä.

– Vastaukseni ei liity meneillään oleviin asioihin, joten vastauksestani ei pidä tehdä päätelmiä. Mutta oikeusministeriö on ollut sitä mieltä, että istuvaa presidenttiä ei voi syyttää. Tästä on ollut paljon spekulaatiota mediassa, eikä minulla ole enempää sanottavaa asiasta, Rosenstein sanoi CNN:n mukaan.