Venäjä aikoo taltuttaa koronaviruksen Sputnik-rokotteella – Putinin tytär jo rokotettu, laajamittainen valmistus alkaa ensi kuussa

Venäjä kertoi tiistaina harpanneensa koronaviruspandemian vastaisen taistelun kärkeen, kun presidentti Vladimir Putin ilmoitti maan saaneen rokotteen valmiiksi. Putinin mukaan rokote antaa "pysyvän immuniteetin" koronavirusta vastaan.

Rokote rekisteröitiin tiistaiaamuna. Se on ensimmäinen uutta koronavirusta vastaan kehitetty valmis rokote. Sillä on jo rokotettu muun muassa Putinin tytär.

– Toinen tyttäristäni sai tämän rokotteen, joten siinä mielessä hän kai otti osaa kokeeseen, Putin selvitti kertoessaan rokotteesta ministereille suunnatussa videokokouksessa.

Venäjä nimesi uuden rokotteen Sputnikiksi maailman ensimmäisen Maan kiertoradalle laukaistun satelliitin mukaan.

Venäjä on kehittänyt rokotetta uutta koronavirusta vastaan erittäin nopeasti. Viranomaiset sanoivat jo aikaisemmin tässä kuussa uskovansa, että rokotukset voidaan aloittaa viikkojen sisällä. Ennen vuodenvaihdetta rokotetta saataisiin jakeluun "useita miljoonia annoksia".

Tiistaina Venäjän viranomaiset kertoivat, että rokotteen kolmannen vaiheen kliiniset kokeet alkavat keskiviikkona ja laajamittainen valmistus aloitetaan syyskuussa. Venäjän mukaan 20 maata on ennakkotilannut rokotetta miljardin annoksen verran.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO kehotti viime viikolla Venäjää seuraamaan rokotteen kehittelyssä kansainvälisesti sovittuja käytäntöjä ja käymään läpi kaikki tarvittavat kehitysvaiheet, jotta rokotteesta saadaan turvallinen.

Tartuntoja jo yli 20 miljoonaa, kuolleita yli 700 000

Toimiva rokote tulisi tarpeeseen, sillä koronaviruspandemiassa saavutettiin tiistaina jälleen yksi surullinen rajapyykki, kun 20 miljoonan koronavirustartunnan raja meni rikki. Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan virukseen liittyviä kuolemia on todettu yli 733 000.

Eniten virustartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia on tilastoitu Yhdysvalloissa, jossa yli viisi miljoonaa ihmistä on sairastunut viruksen aiheuttamaan tautiin. Pelkästään Yhdysvalloissa kuolleita on yli 163 000.

Toiseksi eniten sairastuneita on Brasiliassa. Yli kolmen miljoonan ihmisen on kerrottu sairastuneen maassa. Ainakin 2,2 miljoonaa ihmistä on saanut tartunnan yli 1,3 miljardin asukkaan Intiassa.

Virus palasi Uuteen-Seelantiin

Uudessa-Seelannissa viranomaiset kertoivat tiistaina, että maassa on todettu ensimmäiset paikallista alkuperää olevat koronavirustartunnat 102 päivään. Aucklandissa on otettu käyttöön koronarajoitukset tartuntojen vuoksi.

Pääministeri Jacinda Ardernin mukaan neljä tartuntaa löytyi yksittäisestä perheestä Aucklandissa eikä alkuperää tunneta vielä. Viimeisten 100 päivän aikana Uudessa-Seelannissa oli tätä ennen havaittu tartuntoja vain karanteenissa olleiden, ulkomailta palanneiden keskuudessa.

– Olemme tehneet äärimmäisen kovasti töitä estääksemme tämän, mutta olemme myös varautuneet siihen, että näin käy, Ardern sanoi tv-puheessa.

Viiden miljoonan asukkaan Uusi-Seelanti on ollut koronapandemian mallimaa. Maassa on vahvistettu vain vajaat 1 600 tartuntatapausta ja 22 koronakuolemaa.

Koska virus oli ennen tätä pystytty käytännössä eliminoimaan maasta, ei Uudessa-Seelannissa ole viime aikoina ollut enää juurikaan koronarajoituksia, vaan ihmiset ovat voineet elää elämäänsä melko normaalisti.

Uusien tartuntojen takia maan suurimmassa kaupungissa Aucklandissa on voimassa tiukat liikkumisrajoitukset ainakin kolmen päivän ajan. Myös muualla maassa otetaan takaisin käyttöön jonkinasteisia rajoituksia.