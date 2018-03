Ukrainan viranomaiset kehottivat perjantaina kouluja, päiväkoteja ja yliopistoja sulkemaan ovensa sekä tehtaita leikkaamaan tuotantoaan. Syynä on se, ettei Venäjä ole aloittanut maakaasutoimituksia Ukrainaan, vaikka niiden odotettiin alkavan torstaina.

Lämpötila Ukrainassa on reilusti pakkasen puolella. Kiista toimituksista on kestänyt vuosia, ja sitä on ratkottu Tukholman välimiesoikeudessa.

EU sanoi, että sen omat kaasutoimitukset voivat olla uhattuna pattitilanteen vuoksi. Unioni tarjoutui välittämään kiistassa.