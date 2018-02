Venäjä esti veto-oikeudellaan YK:n turvallisuusneuvoston Irania painostavan Jemen-päätöslauselman

Venäjä on käyttänyt veto-oikeuttaan YK:n turvallisuusneuvoston äänestyksessä päätöslauselmaluonnoksesta, jolla halutaan luoda painetta Iranille sen epäonnistuttua estämään ohjuksien päätyminen Jemenin huthikapinallisten käsiin. Neuvoston äänestyksessä 11 jäsenmaata kannattivat Britannian ajamaa päätöslauselmaa. Kiina ja Kazakstan pidättäytyivät äänestämästä ja Bolivia vastusti luonnosta.

Britannian ajamassa päätösluonnoslauselmassa ilmaistiin huoli, joka perustui YK:n tammikuiseen raporttiin. Raportin mukaan Iran on rikkonut kohdennettua aseidenvientikieltoa epäonnistuttuaan estämään muun muassa ohjusten toimittaminen Jemenin huthikapinallisille. Raportissa ei pystytty määrittämään aseiden tarkkaa toimittajaa.

Neuvosto hyväksyi Venäjän kilpailevan luonnoksen

Veto-oikeuttaan käyttänyt Venäjä teki äänestyksessä selväksi, että se suhtautuu varauksella YK:n löydöksiin. Venäjällä on perinteisesti ollut ystävälliset välit Iranin kanssa, joka Venäjän tavoin tukee Syyrian presidentin Bashar al-Assadin hallinnon joukkoja.

Neuvosto hyväksyi kuitenkin yksimielisesti Venäjän kilpailevan päätöslauselmaehdotuksen, jossa ei mainita Irania erikseen.

Iran on toistuvasti kiistänyt aseistavansa Jemenin huthikapinallisia. Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian mukaan todisteet asiasta ovat kuitenkin kiistattomia.

Jemenin hallitusta tukeva Saudi-Arabian johtama liittouma on taistellut huthikapinallisia vastaan vuodesta 2015 lähtien. YK:n mukaan Jemenissä on käynnissä maailman pahin humanitaarinen kriisi. Noin 17 miljoona ihmistä eli noin 60 prosenttia Jemenin väestöstä on ruoka-avun tarpeessa, YK kertoo. Heistä seitsemän miljoonaa on nälänhädän partaalla konfliktin takia.